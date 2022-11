EPS Sanitas confirma ciberataque tras fallas en su sistema

Cientos de usuarios que están afiliados a la EPS Sanitas reportaron desde muy temprano del martes que no han podido agendar citas médicas, ni recibir autorizaciones para procedimientos, debido que la página web no funciona y por llamada telefónica explicaban que no había sistema.

Ante esta situación, Sanitas informó a esta hora que se debe a que s u sistema fue blanco de un ciberataque que ha generado varias fallas en su red.

Desde que se conoció lo sucedido, el equipo de la entidad está trabajando para solucionarlo lo más pronto posible y ya se hizo la denuncia correspondiente, para que se investigue lo más pronto posible este hecho.

Sin embargo, aún se desconoce quiénes fueron los autores, sus razones y si se podría ver afectada la operación de la entidad o procedimientos médicos por esta razón. Lo cierto es que continuarán brindando atención desde su canales físicos.

“Desde el momento en el que se identificó hemos estado trabajando 24 horas del día, tanto desde el equipo tecnológico como desde el médico y administrativo, para dar continuidad a la atención a nuestros afiliados. Con el fin de mantener la atención a nuestros usuarios, desde Keralty continuamos implementando los planes de contingencia necesarios para mantener el servicio”, informó la EPS Sanitas.

