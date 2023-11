EPS subsidiadas están dispuestas a transformarse en gestoras, pero administrando los recursos

En un momento tan álgido para el sistema de salud en el país, el presidente de la junta directiva de Gestar Salud, Galo Viana, aseguró que las EPS están dispuestas a transformarse, como lo plantea la reforma a la salud. Sin embargo, señaló que el texto actual de la reforma no es claro en cuanto a las funciones de las Gestoras de Salud y Vida.

"El texto de la reforma no especifica esas funciones, y es necesario dejarlas muy claras para que podamos ayudar a los usuarios a transitar por los diversos servicios que necesitan y colaborar con el Estado colombiano para que los recursos de la salud pública se utilicen eficientemente", afirmó Viana.

Aunque las EPS han manifestado estar de acuerdo con esta transformación, también han expresado preocupaciones sobre cómo sería la transición. Viana enfatiza que "Colombia votó por un cambio, claro, pero no por una revolución".

El desencuentro con el Gobierno radica en la gestión de los recursos de la salud, ya que algunas entidades proponen que no queden exclusivamente en manos del Estado. "Tenemos una fuerte controversia al argumentar por qué es necesario que una Gestora se encargue de la contratación, ya que esto sí podría ayudar al Gobierno. Si no se contrata, no tendría ninguna autoridad sobre las IPS y podría desbordarse el costo de los servicios de salud", añadió el presidente de la junta directiva de Gestar Salud.

“Debería ser el aumento de la UPC. Presentamos los estudios de diversas EPS, están los funcionarios que el Ministerio designó para ello, no hemos tenido respuesta aún, pero pienso que debe haber un diferencial por zonas, por EPS, por condiciones de salud y la información existe. Colombia tiene muy buena información en salud y financiera”, dijo.

