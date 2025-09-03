"Era para facilitar compresión": MinSalud niega manipulación en gráficas que usó Petro en alocución

Tras las críticas de la Asociación Colombiana de Epidemiología (Asocepic), que cuestionó la forma en que el presidente Gustavo Petro expuso las cifras de salud pública en la alocución del 27 de agosto, el Ministerio de Salud y Protección Social dijo que los datos utilizados son oficiales, fueron analizados con rigor técnico y se presentaron con responsabilidad.

Asocepic había señalado que la alocución presidencial incurrió en errores metodológicos como selección sesgada de información, uso de promedios engañosos, manipulación de gráficas mediante ejes truncados, lenguaje ambiguo y omisión de contexto epidemiológico. Según el organismo, estas prácticas podrían inducir a interpretaciones erróneas y afectar la confianza ciudadana en las instituciones.

El Ministerio, en un extenso comunicado, desvirtuó las acusaciones. “No hay selección sesgada de datos. Los indicadores corresponden a trazadores en salud pública, y priorizarlos no constituye un sesgo metodológico”, aseguró la cartera.

Además, precisó que no se presentaron promedios engañosos, ya que los análisis se basaron en cifras directas de fuentes oficiales como el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), el Registro Único de Afiliados de Nacimientos y Defunciones (RUAF-ND) y el sistema de estadísticas vitales del Dane.

Frente a la acusación de manipulación de gráficas, el Ministerio explicó que estas se diseñaron para facilitar la comprensión a audiencias no expertas, sin alterar tendencias. También aclaró que el término “significativo” se utilizó en su sentido coloquial y no estadístico, y que nunca se sugirió relación causal entre variables, solo tendencias en el tiempo.

Otro de los puntos a los que se refiere el comunicado es el contexto. La entidad afirmó que las cifras abarcan el periodo 2018-2025, lo que permite comparar antes, durante y después de la pandemia. Asimismo, reiteró que los datos de 2024 y 2025 son preliminares, condición habitual en los sistemas de vigilancia epidemiológica.

El Ministerio destacó que el seguimiento semanal a los indicadores ha permitido confirmar reducciones en varias áreas de salud, incluso bajo datos preliminares, lo que refleja el impacto de políticas públicas en curso.

También dijo que el ejercicio presentado en la alocución tenía como fin garantizar que “cualquier investigador, profesional de la salud o ciudadano” pueda acceder y verificar la información.