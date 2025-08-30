Desde la Asociación de Epidemiología de Colombia (Asocepic) expusieron una serie de errores en las que habría incurrido el presidente Gustavo Petro en medio de una alocución sobre los condiciones de la salud en Colombia. El organismo asegura que las cifras que dio el mandatario se hicieron con un uso inadecuado en los tipos de gráficas, con omisión del contexto epidemiológico, promedios engañosos, selección sesgada de datos, generalizaciones apresuradas, entre otros.

Advierten que presidente Petro expuso datos y gráficas manipuladas en balance de salud

Entre los errores que evidenció la Asociación de Epidemiología de Colombia está:



Selección sesgada de datos: afirma que el Gobierno escogió datos que convienen y omitió los que contradicen una narrativa. Promedios engañosos: manifiesta que se usó la media en lugar de la mediana o la moda, lo que pudo haber distorsionado los valores, especialmente los extremos. Gráficas manipuladas: dice que se implementó de forma inadecuada el truncamiento de ejes, se cambiaron las escalas y se usaron proporciones visuales exageradas para aparentar que ha habido grandes cambios. Lenguaje ambiguo: reitera que se emplearon términos como “significativo”, el cual puede usarse en sentido coloquial, lo que oculta su significado estadístico. Correlación vs causalidad: asegura que se usó una muestra pequeña y que poco representa para hacer afirmaciones amplias. Omisión del contexto: señala que se dieron datos sin contexto que pueden llevar a conclusiones erróneas.

“Los años elegidos como punto de comparación corresponden en varios casos al periodo de pandemia o pospandemia. Esto desconoce que muchas de las reducciones observadas responden a un patrón global y también nacional, independiente de una política pública específica. Atribuir cambios de esta magnitud exclusivamente a la gestión de un Gobierno constituye una interpretación técnicamente inadecuada”, afirma el pronunciamiento del organismo.

Desde la Asociación de Epidemiología aseguran que el Gobierno presentó cifras del 2024 y 2025, ambas que deberían ser preliminares porque están sujetas a cambios. Sin embargo, el problema radica en que el presidente no hizo dicha advertencia para los datos del año pasado, lo que podría inducir en conclusiones apresuradas.

“Estas formas de representación gráfica y estadística pueden generar percepciones erróneas sobre los avances, lo que afecta la confianza pública en las instituciones y dificulta la evaluación rigurosa de las políticas. Por eso, es importante recordar que la representación visual importa. No es adecuado comparar cifras absolutas. Variables continuas como los años deben representarse con líneas o histogramas, no con barras que confunden categorías. Asimismo, los ejes deben respetar proporciones reales para no inducir al error en la interpretación”, dice.

La Asocepic asegura que, si bien existen datos de calidad, estos pueden generar lecturas equivocadas si no se presentan de la forma correcta. Además, manifiesta que el análisis debe hacerse con todo el rigor técnico y debe contar con la claridad en las muestras. De igual forma, afirma que los logros deben reconocerse más allá de los colores políticos.

“Resaltamos y celebramos los avances preliminares en algunos indicadores de salud. Sin embargo, no es correcto que dichas mejoras se apoyen exclusivamente en el uso de cifras absolutas o representaciones gráficas que pueden ser engañosas. Invitamos al Gobierno Nacional a que tenga en cuenta el excelente recurso humano de epidemiólogos-as y salubristas que hay en el sector público y privado incluyendo nuestras universidades para que haga una adecuada comunicación del riesgo e información epidemiológica, la cual también como asociación estaremos dispuestos apoyar”, finaliza el pronunciamiento.