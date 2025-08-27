Petro defendió su plan en La Guajira pese a escándalo de corrupción en la UNGRD

Este miércoles, 27 de agosto, el presidente Gustavo Petro realizó una nueva alocución para hablar, específicamente, sobre el sistema de salud en el país. En su discurso, mostró cifras de las intervenciones en las comunidades, datos de desnutrición, mortalidad infantil, equipos médicos, recursos e, incluso, se refirió a lo que ha pasado en La Guajira.

El jefe de Estado se refirió, entre otras cosas, al caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) y el “robo” del exdirector Olmedo López en este escándalo de los carrotanques que, cabe recordar, llevarían agua a la región.

Carrotanques en La Guajira Foto: Blu Radio

Pese a todo esto, Petro defendió su plan en La Guajira y lo llamó un “éxito”. Según mencionó, el Gobierno sigue usando los camiones para suministrar agua y, de acuerdo con los datos que expuso el presidente, de “173 niños muertos en 2022”, se logró disminuir a 117 allí.

En ese sentido, añadió que, si se sigue con la misma idea de Gobierno en 2026, los indicadores podrían acercarse a países desarrollados.

“El éxito del Gobierno llevando agua a La Guajira, así el señor Olmedo se haya robado una parte; se fue para la cárcel, pero nosotros seguimos usando los camiones y llevando agua, porque este es el resultado: de 173 niños muertos en 2022 hemos reducido hasta 117 y yo estoy convencido de que, si seguimos con el Gobierno el año entrante y si seguimos con un Gobierno con la misma idea, estos indicadores se van a acercar más a los países desarrollados”, precisó.

Por otro lado, el mandatario mencionó al Chocó durante su alocución, la cual hizo antes del consejo de ministros. Pidió una intervención al sistema de salud en la región.

“En diálogo con la gobernadora y sin amenazar, hay que intervenir el sistema de salud en Chocó a nivel de puestos de salud, porque si no, no garantizamos una mayor reducción de la mortalidad”, sentenció.