Presidente Petro pidió intervenir el sistema de salud en Chocó

El presidente Gustavo Petro realizó este miércoles una alocución sobre el sistema de salud para mostrar “los beneficios de no tener intermediación financiera y de asumir directamente la responsabilidad con el paciente a través de equipos médicos”.

El mandatario citó cifras de mortalidad infantil, materna y desnutrición, señalando que hubo una disminución en comparación con el pasado Gobierno. Incluso citó el caso específico de La Guajira, haciendo referencia al escándalo de corrupción de la UNGRD.

Sistema de salud en Colombia Foto: AFP

“El éxito del Gobierno llevando agua a La Guajira, así el señor Olmedo (López) se haya robado una parte, se fue para la cárcel, pero nosotros seguimos usando los camiones y llevando agua porque este es el resultado: de 173 niños muertos en 2022 hemos reducido hasta 117, y yo estoy convencido de que si seguimos con el Gobierno el año entrante, y si seguimos con un Gobierno con la misma idea, estos indicadores se van a acercar más a los países desarrollados”.

El mandatario también centró su exposición en otra región del país: el Chocó, en donde anunció una intervención del sistema de salud.

“En diálogo con la gobernadora, y sin amenazar, hay que intervenir el sistema de salud en Chocó a nivel de puestos de salud, porque si no, no garantizamos una mayor reducción de la mortalidad”, añadió.

