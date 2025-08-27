Publicidad

Gobierno de Petro anunciará en Bucaramanga aumento de beneficios para adultos mayores

Gobierno de Petro anunciará en Bucaramanga aumento de beneficios para adultos mayores

Esta estrategia busca garantizar una renta básica para 3,1 millones de adultos mayores en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad en todo el país.

FOTO REFERENCIA COLOMBIA MAYOR.jpeg
foto: Adultos Mayores - suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 27, 2025 10:40 a. m.

El Gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, anunciará en Bucaramanga el inicio del proceso de ampliación del programa Colombia Mayor, que se transformará en el Pilar Solidario a partir de 2026. Esta estrategia busca garantizar una renta básica para 3,1 millones de adultos mayores en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad en todo el país.

Actualmente, el programa beneficia a 1,7 millones de personas mayores, de los cuales 1,2 millones reciben 80.000 pesos mensuales y más de 500.000 acceden desde 2024 a un pago diferencial de 225.000 pesos. Con la transformación anunciada, el monto se unificará en 230.000 pesos mensuales, lo que representa un aumento significativo en el ingreso para quienes no cuentan con pensión.

En Santander, Prosperidad Social adelantará la búsqueda e inscripción de 17.582 adultos mayores que cumplen con los criterios de acceso. Solo en Bucaramanga se espera incorporar a 2.102 beneficiarios potenciales, mientras que municipios como Floridablanca (2.568), Piedecuesta (1.906) y Barrancabermeja (1.542) tendrán también una participación destacada en la ampliación del programa.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que el proceso se llevará a cabo mediante la articulación con alcaldías, gobernaciones y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Además, destacó que el Pilar Solidario es un compromiso del Gobierno para reconocer a quienes trabajaron toda su vida y no pudieron acceder a una pensión.

“Nos preparamos desde ya con la búsqueda de las personas mayores que harán parte del Pilar Solidario, con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca cumplirle a esta población que aportó al desarrollo del país, pero no goza de una pensión. Ya tenemos asegurados los recursos para garantizar una vejez digna para 3,1 millones de adultos”, afirmó Rodríguez Amaya.

La inscripción y preinscripción es gratuita y sin intermediarios, y se puede realizar en las oficinas regionales de Prosperidad Social, puntos del adulto mayor en los municipios, brigadas móviles y a través del enlace oficial de la entidad.

Con esta ampliación, el Gobierno de Petro busca avanzar hacia una vejez más digna y justa, cerrando brechas sociales y garantizando protección económica para la población más vulnerable.

