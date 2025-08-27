Construirán nueva estación de Bomberos para atender emergencias en el sur de Bucaramanga

Con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, el Concejo de Bucaramanga aprobó el proyecto para la construcción de una nueva subestación de Bomberos.

El proyecto de acuerdo fue presentado por la Alcaldía para que el municipio le entregue a la entidad de socorro un lote de 814 metros cuadrados al Cuerpo Oficial de Bomberos para la construcción de una nueva subestación.

"El predio, ubicado en el barrio La Puerta del Sol, sector conocido como La Hormiga, permitirá poner en marcha la quinta subestación de Bomberos, que beneficiará de manera directa a más de 100 mil habitantes y alrededor de 50 barrios de la zona. Su ubicación estratégica reducirá los tiempos de atención en incendios, rescates y emergencias naturales", dijo Diego Rodríguez, director de Bomberos.

Además de mejorar la capacidad operativa, la nueva estación aportará a la seguridad integral del sector, con iluminación, vigilancia institucional y la generación de confianza ciudadana. También contribuirá a la protección del corredor verde que conecta con el municipio de Girón, favoreciendo la preservación ambiental.

Según destacó el director general de Bomberos de Bucaramanga, Diego Orlando Rodríguez Ortiz, este proyecto representa la continuidad de un compromiso histórico: “Hace 11 años celebrábamos la entrega del lote donde hoy funciona la Subestación Mutualidad, mientras Jaime Andrés Beltrán era concejal. Hoy, como alcalde, reafirma su compromiso y entrega el lote La Hormiga para una nueva estación”.

