Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Construirán nueva estación de Bomberos para atender emergencias en el sur de Bucaramanga

Construirán nueva estación de Bomberos para atender emergencias en el sur de Bucaramanga

El proyecto beneficiara a más de 100.000 habitantes de la ciudad. El lote fue entregado por la Alcaldía tras aprobación del Concejo Municipal.

FOTO NUEVA ESTACIÓN BOMBEROS BUCARAMANGA.jpeg
FOTO: Construirán estación de bomberos en Bucaramanga- suministrada por Alcaldía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 27, 2025 08:57 a. m.

Con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, el Concejo de Bucaramanga aprobó el proyecto para la construcción de una nueva subestación de Bomberos.

El proyecto de acuerdo fue presentado por la Alcaldía para que el municipio le entregue a la entidad de socorro un lote de 814 metros cuadrados al Cuerpo Oficial de Bomberos para la construcción de una nueva subestación.

"El predio, ubicado en el barrio La Puerta del Sol, sector conocido como La Hormiga, permitirá poner en marcha la quinta subestación de Bomberos, que beneficiará de manera directa a más de 100 mil habitantes y alrededor de 50 barrios de la zona. Su ubicación estratégica reducirá los tiempos de atención en incendios, rescates y emergencias naturales", dijo Diego Rodríguez, director de Bomberos.

Además de mejorar la capacidad operativa, la nueva estación aportará a la seguridad integral del sector, con iluminación, vigilancia institucional y la generación de confianza ciudadana. También contribuirá a la protección del corredor verde que conecta con el municipio de Girón, favoreciendo la preservación ambiental.

Según destacó el director general de Bomberos de Bucaramanga, Diego Orlando Rodríguez Ortiz, este proyecto representa la continuidad de un compromiso histórico: “Hace 11 años celebrábamos la entrega del lote donde hoy funciona la Subestación Mutualidad, mientras Jaime Andrés Beltrán era concejal. Hoy, como alcalde, reafirma su compromiso y entrega el lote La Hormiga para una nueva estación”.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bomberos de Bucaramanga

Bucaramanga

Alcaldía de Bucaramanga

Emergencias por lluvias

Emergencias

Jaime Andrés Beltrán

Blu Radio

Noticias de hoy