Este es el sistema de agua instalado por el Gobierno en La Guajira: costó más de $700 millones

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció el mejoramiento de varios sistemas de agua en La Guajira, que beneficiarían a 1.100 habitantes de las comunidades Meridaily y Pesua. La obra, según afirman desde el Gobierno nacional tuvo una inversión cercana a los 720 millones de pesos.

Dentro de las fotos difundidas se evidencia lo que parece ser dos tanques de almacenamiento de agua, un puesto de distribución con cuatro grifos y una edificación que podría albergar equipos de bombeo, filtración o control para el sistema potable.

Por un lado, la obra en Meridaily, que contó con una inversión de $500 millones, beneficiaría a 914 habitantes, entre ellos a niños y niñas de una escuela que está ubicada en esa comunidad. Por otro lado, el proyecto de Pesua, que tuvo una inversión de $227 millones, favorecerá a 256 miembros de la zona.

Este es el sistema de agua instalado por el Gobierno en La Guajira. Foto: Suministrada

“Con estos proyectos que entregamos hoy, son 232 sistemas de acceso a agua que el gobierno del presidente Gustavo Petro está entregando a las comunidades wayuú del departamento de La Guajira, esto que entregamos hoy es de ustedes”, dijo el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros.

Según afirma el Ministerio de Vivienda, el Gobierno nacional ya ha invertido cerca de 530.000 millones de pesos en La Guajira, orientados en mejorar el sistema de agua potable para el departamento y en brindar soluciones habitacionales. La medida habría beneficiado a más de 126.000 personas.

“En acceso a agua, se ha destinado un total de $11.049 millones con $3.873 millones de aportes la nación en 4 proyectos terminados que benefician a 8.493 personas. Se han finalizado 224 rehabilitaciones, en favor de 84.876 personas”, manifiesta el Ministerio de Vivienda en su comunicado.