Erwin Tumirí y la desgarradora narración del accidente de avión de Chapecoense

Erwin Tumirí, el técnico de vuelo sobreviviente al accidente del avión del Chapecoense habló en exclusiva para BLU Radio sobre la tragedia que dejó 71 personas muertas en Antioquia.

Tumirí aseguró que el reencuentro con su familia fue muy emotivo “mi mamá no lo podía creer, ella está muy emocionada”.

El técnico reveló que el día del accidente “nadie sabía ni supo lo que estaba pasando, todos creíamos que íbamos a aterrizar porque el tripulante ya lo había anunciado, y pues estábamos esperando eso”.



Dijo que ni los pilotos ni la tripulación avisaron sobre la emergencia que estaba viviendo la aeronave, “nosotros sentimos el descenso, pero pensamos todo el tiempo que era un aterrizaje”.



Agregó que “todo fue muy rápido, de un momento a otro vibró el avión, se apagaron las luces y se prendieron las de emergencia y pues ahí fue que ahí nos dio la mala vibra”.



Desmintió las versiones que aseguraban que tuvo tiempo de ponerse en posición fetal para enfrentar la emergencia, “nadie sabía que había un problema, nosotros estábamos preparados para aterrizar, no hubo tiempo para nada, ni me puse en medio de maletas ni hubo gente gritando levantándose de sus sillas como dijeron por ahí”.



Tumirí, que estaba ubicado en la parte trasera de la aeronave al momento del accidente, explicó que no es empleado de la aerolínea Lamia “sino de otra empresa que nos contrata, yo iba ahí como técnico contratista”.



Sobre la hipótesis de que el avión se quedó sin gasolina, Tumirí explicó que inicialmente la aeronave iba a parar en Cobija, Bolivia, “pero no pasó y nunca me dijeron por qué, me pregunto qué habrá pasado”.



Afirmó que su labor como técnico era la de “abastecer el combustible, revisar que todo estuviera bien, pero no de calcular lo del combustible y la distancia, eso es trabajo del despachador”.



“Creo que el piloto debió comunicarse al menos conmigo sobre toda la situación, yo me enteré de eso fue por Ximena (la auxiliar de vuelo sobreviviente) que me dijo que había como poco combustible”, aseveró.



De los últimos minutos del vuelo recordó que fueron momentos “muy alegres, ellos estaban con sus iPad o escuchando música, el ambiente era de alegría, el técnico incluso me estaba enseñando a hablar portugués, todos íbamos normal, tranquilos, esperando el aterrizaje”.



Tras del accidente, “yo me desperté bocabajo, así como entre sueños, estaba lloviendo y oscuro, vi a Ximena que estaba atrapada y ahí la cogí, estábamos en medio de un bosque”.



Las autoridades llegaron tiempo después “y ahí es cuando graban el video que todos conocen, ya ahí solo me preguntaba por los demás y el dolor que se despertó”.



En cuanto a su futuro, Tumirí asegura que será en el aire “quiero seguir con esta carrera, quiero ser piloto, ya me subí a un avión (para viajar a Bolivia) tras el accidente y al principio me dio miedo pero ya después bien”.