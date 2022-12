Es fundamental participación política de Farc una vez dejen armas: MinInterior

hayan dejado las armas. (Vea también: ¿Curules a las Farc sin voto popular? Se enciende la polémica )



“En este tema en particular, el Gobierno considera que es fundamental la participación en política de los integrantes de las Farc, que es el propósito de este y de cualquier proceso de paz en el mundo entero”, expresó.



Sin embargo, el jefe de la cartera política dijo que ese es un tema en discusión, por lo que expresó que no se trata de una respuesta a la propuesta que el grupo guerrillero hizo el pasado fin de semana.



“Eso no quiere decir sí o no. Ese es un tema que está en la mesa de negociaciones y que está contemplado en el punto del desarme, la desmovilización y la reinserción de los integrantes de las Farc”, añadió.



Al respecto, Cristo recordó que esa no es una solicitud nueva por parte del grupo insurgente ni tampoco una idea nueva en los proceso de paz en Colombia.



“En cualquier negociación en el mundo es precisamente que quienes hayan ejercido la violencia planteen hacer política”, explicó.



En un comunicado, las Farc señala que se les deberán asignar por lo menos dos curules directas en el Congreso de la República, asambleas departamentales y concejos municipales durante mínimo dos años.



“En primer lugar, la participación activa en la política abierta a través del movimiento político que se conformará para tal efecto para promover la democracia verdadera, directa, comunitaria y autogestionaria, con plenos derechos para todos y cada uno de sus integrantes, incluida la asignación directa de curules en el Congreso de la República durante al menos dos períodos, así como en Asambleas Departamentales y Concejos Municipales en lugares de comprobada presencia e influencia por iguales períodos”, cita el texto dado a conocer por el grupo guerrillero.