Es positivo: expertos sobre propuesta de excluir hoja de coca de lista de sustancias dañinas

El Gobierno colombiano le pidió a la ONU retirar la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas. La canciller Laura Sarabia aseguró que esta propuesta se hacía "por razones científicas y prácticas".

"Esto no significa la legalización de la coca. No significa que nos vamos a doblegar ante el narcotráfico. La hoja de coca tiene usos científicos. No estamos legalizando la cocaína", dijo Sarabia en Blu Radio.

Algunos expertos se refirieron a la propuesta asegurando que es positiva, pues permite avanzar hacia la descriminalización de la hoja de coca.

"Está demostrado científicamente que la hoja de coca tiene propiedades diversas; la hoja no es cocaína, tiene 13 minerales y 4 vitaminas y otra serie de de funciones nutricionales y saludables, es un absurdo que se criminalice la mata de coca", aseguró Camilo González Posso, quien fue director de Indepaz y ahora es jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las disidencias de las Farc.

Publicidad

César Páez, quien es profesor de la Universidad Externado y experto en el tema de drogas ilícitas y relaciones internacionales, también se refirió al tema.

En Bolivia, dentro de la misma política de coca sí, cocaina no, lo que se hizo fue que las propias asociaciones de cultivadores de coca se encargaban de controlar la cantidad que cada cultivador producía, de manera que los cultivadores solamente producían la cantidad que se iba al mercado legal Aseguró Páez.

En este momento, jurídicamente y por los tratados internacionales, Colombia no podría regular la hoja de coca para fines industriales; sin embargo, si se llega a acoger la propuesta del Gobierno ante Naciones Unidas la situación cambiaría.

"Es positivo porque habilita que el Gobierno colombiano pueda tener una regulación y una reglamentación para el uso de plantas de hoja de coca para todos los fines lícitos posibles: médicos, científicos, de investigación e industriales" señaló Ana María Rueda, coordinadora de la unidad de investigación y análisis sobre política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz.