"Petición de excluir hoja de coca de listado de la ONU no legaliza cocaína": canciller Sarabia

A propósito de la solicitud del Gobierno ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, de retirar la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas, la canciller Laura Sarabia, entregó detalles en Mañanas Blu, sobre lo que significa esta petición para a lucha contra el narcotráfico.

Colombia presentó ante la ONU una propuesta concreta para cambiar el rumbo de la lucha contra las drogas, basada en dos puntos fundamentales.

La exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas, "La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas", sostuvo la ministra.

Además, las alternativas económicas para las comunidades afectadas por la guerra contra las drogas: La jefe de la diplomacia colombiana enfatizó la urgencia de generar opciones productivas viables y rentables, como el cultivo de cacao y café, para las regiones más golpeadas por el narcotráfico, como el Catatumbo y el Cañón del Micay.

Sobre las dudas que generan la propuesta, la ministra fue enfática en decir que con esta solicitud; "no se legaliza la cocaína".

"Esto no significa la legalización de la coca. No significa que nos vamos a doblegar ante el narcotráfico. La hoja de coca tiene usos científicos. No estamos legalizando la cocaína", reiteró una y otra vez Sarabia.

En ese sentido, la canciller Laura Sarabia, además, explicó con respecto a la lucha contra el narcotráfico que el modelo actual "no está arrojando los resultados esperados", sin embargo, enfatizó que: "Hay un compromiso por la lucha contra el narcotráfico; desde Estados Unidos, Colombia, hasta Bolivia".

