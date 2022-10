Es triste que se dé tratamiento especial: abogado de víctimas de Manzanera

que el expediente sea voluminoso, argumento que tuvo en cuenta el juez para dejar en libertad al responsable del accidente, y lamentó que haya "un tratamiento especial para ciertas personas".

“Esto es inaudito. La apelación hace referencia solo a la libertad y nosotros lo que queremos es que se revise el dolo eventual por qué iba a 180 kilómetros por hora”, dijo el jurista.

Además, explicó que el hecho de “retirarse del sitio” agrava el delito que cometió Manzanera y reprochó que ahora traten de “echarle la culpa a las víctimas”.

“Ellos están muy tristes y quieren que se haga justicia. Ellos no entienden que ahora quieran echarles la culpa por haberse atravesado”, dijo.

De otro lado, el abogado dijo que insistirá en que el caso se presentó un dolo eventual y no un homicidio culposo.

“El doctor Ricardo Suárez me hizo un perfil psicológico en donde se observa que esta persona no sigue normas, no sigue instrucciones, no siente culpa, no demuestra afecta por sí mismo”, dijo.

Los familiares de las víctimas señalaron que les preocupa que se pueda presentar una especie de tráfico de influencias, pues Manzanera es hijo de Ernesto Manzanera Jiménez, reconocido político, exgobernador encargado de Cundinamarca, exconcejal y exalcalde del municipio de Girardot, excontralor del departamento y exgerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca.