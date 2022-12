Es un proyecto de intereses perversos: Agencia de Tierras sobre ley de baldíos

La senadora Nohora Tovar presentó un proyecto de ley que busca recuperar los terrenos baldíos. La polémica se generó porque, mientras la congresista defiende la iniciativa, muchos otros aseguran que la iniciativa tiene consecuencias negativas en caso de ser aprobada.



El director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, explicó las razones por las cuales se opone a dicho proyecto.



“El proyecto de ley es absolutamente nefasto y va a tener unas implicaciones, de ser aprobado y convertirse en ley, muy perjudiciales no solo para los campesinos y la institucionalidad sino de todos los colombianos”, enfatizó.



Según Samper, “todos los colombianos somos dueños del patrimonio público, como son los terrenos baldíos”.



Resumió que el proyecto tiene tres implicaciones “que son absolutamente perjudiciales”:



1. Se consagraría la posibilidad de que, aquellos que han ocupado la tierra que es del Estado, no los convierte en criminales.



2. Ampliaría la unidad agrícola familiar, que es una medida que se inventó para que no exista una acumulación indebida de la tierra.



3. Borra 12 años de esfuerzo de la institucionalidad del Incoder y los esfuerzos de la Agencia Nacional de Tierras por recuperar esos baldíos anteriormente ocupados porque lo que establece el proyecto es que todas esas resoluciones mediante las cuales el Estado recupera la tierra quedarían absolutamente anuladas.



Finalmente, el director de la Agencia Nacional de Tierras advirtió que hasta “testaferros de las Farc podrían beneficiarse si se aprueba el proyecto, pues están ocupando baldíos y se les ha quitado la tierra”.