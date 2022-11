"Es una apuesta audaz y arriesgada": Rodrigo Londoño sobre ley de paz total

En una entrevista con La Crónica del Quindío , Rodrigo Londoño Echeverry, presidente del partido Comunes, aseguró que la nueva normatividad de la paz total está fundamentada en los acuerdos que logró el Gobierno nacional con las Farc y analiza la norma como un acuerdo nacional de sectores sociales para sacar la violencia de la política y tratar los conflictos sin violencia.

También señaló que las organizaciones que quieran beneficiarse de la Ley de Paz Total deben mostrar compromisos: "Acciones que vayan encaminadas, que se corresponda a esa voluntad que se tiene de contribuir a la paz de Colombia. No se puede decir que se está apoyando y que se van a acoger a la Paz Total y se siguen asesinando firmantes, se siguen amenazando líderes sociales y se siguen desapareciendo también", dijo.

Las reservas de Timo

No obstante, el líder de partido Comunes no tuvo reservas para señalara que hay algunos puntos del acuerdo firmado por el antiguo grupo guerrillero que deben mejorarse o están en mora de cumplirse.

"Aprovecho para decir que a mí me parece que no se ha estudiado en profundidad desde el gobierno, y el mismo presidente Petro, cuando en distintos momentos ha dicho que el Plan de Restitución de Cultivos Ilícitos de manera voluntaria, PNIS, ha sido un fracaso. Fracasó la administración pasada que no lo implementó, empezó de buena manera, en la administración Santos, (...) casi 100.000 familias se inscribieron, arrancaron las hojas de coca, pero el resto del programa no se implementó (...), y volvieron a sembrar", dijo.

Tampoco ocultó sus precauciones sobre lo que denominó como "la construcción de la arquitectura para hacer realidad la implementación de los acuerdos".

"Sin esa arquitectura es sumamente complejo la implementación del acuerdo, (...) se necesita la implementación que complementa la Reforma Rural Integral, la repartición de tierra que tiene que ir acompañada con planes de salud, construcción de centros de salud, construcción de vías terciarias, construcción de colegios", explicó.

"También se necesita la sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria. También necesitamos la reforma política en el Congreso, no salió tanto como quisiéramos y dentro del espíritu del acuerdo, pero creo que todavía hay bastante tiempo para seguir trabajando en función de abrir las puertas de la democracia para que las grandes mayorías del País puedan incidir en las decisiones estratégicas", añadió.

Sin mencionar al presidente Duque, Timochenko señaló otras demoras del Gobierno anterior: "La reincorporación de los firmantes que, en el Gobierno anterior, caminó a paso de tortuga. Hay muchas deficiencias en eso y es un elemento que estimularía o desestimularía en la medida en que se implemente o no se implemente A quiénes tienen la aspiración de llegar a un acuerdo con el estado colombiano".

¿Asesor de paz a puerta cerrada?

Londoño sostuvo que ha tenido contactos con algunos grupos (no dijo cuáles) para revelarle su experiencia en el proceso de paz que tuvo con el gobierno Santos: "Hemos tenido contactos con algunos grupos que nos han mandado razones para que le sirvamos en función de contarles lo que hicimos y cómo lo hicimos".

"He hecho una propuesta en el sentido de que sería muy importante que el gobierno, sino el presidente Petro, por lo menos los funcionarios que van que van a estar al frente de esa tarea de la paz total tuvieran una reunión a puerta cerrada con los negociadores de las dos partes para qué en esa reunión pudiéramos expresarles lo que hicimos cómo lo hicimos y resolver las inquietudes", confirmó Rodrigo Londoño.

Por último, Londoño catalogó como arriesgada y audaz la iniciativa de abrir espacio a todos los grupos armados en el país y le da un voto de confianza a esta iniciativa.

"Arriesgada porque hay muchos factores en el País que todavía quieren seguir viviendo de la violencia y uno no sabe de qué manera pueden interferir en el desarrollo de las mismas conversaciones y en los mismos hechos del conflicto", concluyó.

