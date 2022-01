”Es una imbecilidad, una estupidez”: presidente Duque sobre los antivacunas

Desde Cartagena el presidente Iván Duque envió un fuerte mensaje a los denominados movimientos ‘antivacunas’. El mandatario calificó como una “estupidez” a quienes se oponen al proceso de la vacunación en medio de la pandemia del COVID-19.

“Es una imbecilidad, una estupidez, poner en riesgo la vida de las personas y la vida de los demás al no vacunarse, cuando es masivo, cuando es gratuito, cuando es seguro. Y cuando es equitativo, no existe ningún argumento racional para no vacunarse”, dijo.

El presidente Duque señaló que Colombia ha mostrado una gran disciplina en materia de vacunación, aspecto que, aseguró, se ve reflejado en las cifras con un porcentaje de aplicación de primeras dosis del 75% y de esquemas completos del 56%.

“Colombia ha mostrado una gran disciplina porque hay que reconocerlo así, este ha sido un país que no se ha dejado llevar a la estupidez de los movimientos antivacunas”, expresó.

En este mismo sentido, el presidente aseguró que la vacunación es la mejor forma de combatir la variante ómicron y su acelerada propagación en el país y el mundo.

“La mejor manera de enfrentar ómicron es vacunándonos. Claramente le pega mucho más duro a las personas que no se han vacunado, por eso tenemos que seguir acelerando la vacunación en primera dosis, que con el apoyo de todos los colombianos llegaremos de pronto a finales de mes con el 80% si nos ponemos las pilas con todo a cumplir nuestras citas”, precisó.

El presidente Duque visitó Cartagena para entregar el subsidio de vivienda número 200.000 y el mejoramiento de vivienda 615.000 de su gobierno.

