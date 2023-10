"Es una reacción a las presiones de Israel a Colombia": embajador de Palestina defiende a Petro

Luego de que el presidente Gustavo Petro amenazara con terminar las relaciones exteriores con Israel y la decisión de ese Gobierno de detener las exportaciones de seguridad a Colombia, se generaron un sinfín de reacciones, como la del embajador de Palestina en Colombia, Rauf Malki.

Malki se refirió al trino del presidente Gustavo Petro, afirmando que el mandatario colombiano está respondiendo a una decisión que tomó el Gobierno de Israel, "es una reacción, él dice que, si ellos están tratando de presionar a Colombia, Colombia no se deja presionar."

En cuanto a que Israel detenga exportaciones de seguridad hacia nuestro país, asegura que "eso no va a afectar la seguridad del país, de ninguna manera. Yo pienso que Colombia no está en estado de guerra en contra de ningún país vecino como para necesitar el uso de esos aviones de guerra que además están obsoletos. Espero que Colombia no necesite más armamentos de parte de Israel ni de nadie más” afirmó el embajador de Palestina en Colombia.

Finalmente, Malki aseguró que en la Franja de Gaza cada día se intensifican más los bombardeos, y que la población está sin agua, sin luz, sin energía y sin alimentos.

