“Esa polarización, francamente, se la inventan”: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló en Mañanas BLU sobre las medidas en Bogotá de cara a la autorización del Gobierno nacional para la reactivación de 15 sectores de la economía, entre ellos la fabricación de muebles y vehículos, el comercio de productos para mascotas, artículos de ferretería y libros, entre otros.

La mandataria capitalina aseguró que los horarios para el ejercicio de las actividades productivas fue producto de la concertación. “Acordamos esos horarios con cada uno de los gremios”, sostuvo.

“Yo creo que esa incertidumbre de ir abriendo poquito a poquito, cada dos semanas, ha sido difícil, pero ahí nos hemos ido acostumbrado”, aseguró.

La mandataria dijo que la supuesta polarización entre ella y el Gobierno nacional es un invento.

“Yo creo que esa polarización, francamente, se la inventan. Que haya controversia sobre ciertas medidas y ciertos temas, pues sí, a veces estamos de acuerdo y a veces no”, indicó la alcaldesa.

“Tampoco podemos presenciar la dictadura del unanimismo, aquí por fortuna vivimos en una democracia, los temas se discuten. Aquí nadie tiene la verdad revelada, todos estamos tratando de informarnos de la mejor manera posible, de tomar las mejores decisiones. En la inmensa mayoría hemos coincidido”, agregó.

López aseguró que la discusión sobre la supuesta polarización es un desgaste y una pérdida de tiempo.

“Nos quedamos en bochinches inútiles, que no tienen ninguna información. A mí me aterra la cantidad el tiempo que pierde la gente en redes. Un día discutiendo sobre eso, cuando lo que deberíamos es estar discutiendo sobre los horarios, sobre que la gente en un altísimo porcentaje cree que no se va a contagiar”, indicó.

Otros temas abordados por Claudia López fueron el pico y placa, así como la eventual la operación del aeropuerto El Dorado.

"No hay pico y placa porque hay total restricción excepto para las personas que están en las 36 excepciones”, declaró.

“Creo que no tenemos las condiciones para abrir vuelos internacionales”, dijo López, quien dijo que esta posibilidad no parece viable en el corto plazo.

Claudia López aseguró que no renunciará a la Alcaldía de Bogotá para aspirar a la Presidencia.

“Yo voy a estar aquí mis cuatro años, si es que sobrevivo a este mare magnun”, indicó.

La mandataria capitalina también se pronunció frente a las versiones en redes sociales que aseguran que el contrato de 6.000 millones de pesos en el marco de la pandemia del coronavirus es para promocionar su imagen y para acallar críticas en medios.

“No hay contratos por la pandemia para amigos de políticos”, declaró la mandataria.

López dijo que todos los actos administrativos por la pandemia han sido transparentes y están a disposición de los ciudadanos en las páginas web, tanto del Distrito como del Gobierno nacional.

“En la página de coronavirus cualquier ciudadano puede entrar y ver qué contratos hemos hecho, cuál es el objeto, cómo se hizo por Secop, qué dijo la Personería”, indicó.

“El famoso contrato de 6.000 millones de pesos no es para comprar a ninguna emisora para que me entreviste ni es para posicionar mi imagen en Twitter. Nada de eso, es para informarle a una ciudad de 8 millones de personas que debe lavarse las manos, que el coronavirus mata, es para poner carteles en la zona de Kennedy diciendo que es una zona de alerta amarilla y qué se debe hacer, es para hacer pedagogía sobre una pandemia”, declaró.

“Contratos como esos, para hacer pedagogía y difusión de los programas de la Alcaldía se han hecho en todas las administraciones. La diferencia es que es el más barato que hemos hecho en ocho años seguidos”, complementó.

Escuche a la alcaldesa Claudia López en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

