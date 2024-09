“Esas marchas son prefabricadas y no dicen la verdad del pueblo”: presidente de Fenalco

En Colombia se adelantan ciertas manifestaciones a favor de las reformas y el Gobierno del presidente Gustavo Petro, las cuales han generado varias reacciones. Una de esas fue la de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco , que las calificó como unas manifestaciones prefabricadas y que benefician a los dos sectores.

“Esta no es una manifestación espontánea, sino una manifestación pedida y dirigida por el mismo Gobierno. Es decir, yo te pido que me apoyes y yo te invito y te financio para que podamos decir que estamos apoyando al Gobierno y estamos en contra de los demás. Este tipo de escenarios que pide el presidente son prefabricados y no expresan la verdad de lo que siente el pueblo colombiano”, señaló Cabal.

Por otro lado, afirmó que no existe una oposición hacia el Gobierno, sino hablando claro de las consideraciones que tienen los empresarios frente a las equivocaciones que tiene el Gobierno, pues en palabras de Cabal, hacen caer en cuenta al presidente Petro la forma “errática” en la que maneja el país.

Concluye su diálogo enfatizando que al ampliar los números de reactivación económica, hay algunos signos de reactivación, pero afirma que al observarlas, los números están amparados en el sector públicos, señalando que son de la burocracia y de gastos de funcionamiento que los califica como despilfarro.