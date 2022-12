Escalofriantes relatos de menores que fueron abusadas sexualmente en las Farc

Un informe de la Fiscalía sobre los abusos sexuales en los frentes de las Farc da cuenta que entre 1979 y el 2014 se registraron 232 víctimas menores de edad que pertenecían a las filas del grupo guerrillero. (Lea acá también: La escalofriante realidad de los crímenes sexuales cometidos dentro de las Farc ).

En el documento, revela la revista Semana, hay varios testimonios de menores de edad que evidencian los abusos a los que fueron sometidas durante su estadía en el grupo guerrillero.

Aquí algunos de los testimonios revelados por Semana:

-“En la guerrilla no se podía quedar embarazada, eso allí era un delito y daba para consejo de guerra (…) Es que cuando entraba a la guerrilla lo primero que le decían a uno era que no podía quedar embarazada. Inmediatamente uno entraba lo ponían a planificar. Yo, que era una niña, me pusieron la ‘T’ y eso casi que me mata porque me dio una anemia terrible…”, dice una menor de 10 años.

-“Cuando fui reclutada, tenía 15 años de edad. Me fui señorita y ellos allá lo obligaban a uno a planificar porque los comandantes me obligaban a estar con ellos a la fuerza. Uno no podía oponerse porque el comandante era el que decidía. Eso lo hizo el comandante alias ‘Duver’”: integrante del Bloque Caribe.

El pasado lunes, el fiscal general (e), Jorge Fernando Perdomo, dijo que tienen más de 20 testimonios de mujeres que confirman la violencia sexual en las filas de la guerrilla. (Vea acá también: E n Farc hubo política de violencia sexual emanada de cabecillas: fiscal Perdomo ).

Perdomo enfatizó en que la investigación, que tuvo una duración de más de dos años, busca contribuir a la verdad.