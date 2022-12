Ese dinero no está en el sector financiero: Alberto Lozano sobre fortuna de Farc

Lozano señaló que las Farc por ser una organización criminal no puede reportar sus ingresos y se ve obligada a recurrir a métodos rudimentarios para poder mover las grandes cifras de dinero que manejan. Sin embargo, indicó que en las pocas ocasiones en que este llega al sector financiero es decomisado. ( Vea también: Gobierno y Farc “aproximan visiones” sobre cese bilateral y dejación de armas)

“Las Farc no está en la economía del siglo 21, por ser un grupo ilegal les toca recurrir a métodos rudimentarios para manejar su dinero, muy pocas veces logra llevar al sistema financiero, es una riqueza que no es limpia, es muy grande, pero no es una riqueza en la que puedan ir a Panamá y sacar dinero de un cajero electrónico”, dijo Lozano.

Según el especialista, los ingresos de las Farc provienen de actividades ilegales, por lo que se ven obligadas a cruzar cuentas con otras organizaciones criminales que muchas veces están a su servicio.

“Ellos han tenido que acomodar sus actividades y tienen unas cuentas que se cruzan con otros criminales, en minería tienen muchos recursos, ellos tienen unos dineros en manos de los cuales hacen negociaciones, si salen a comprar armas o mercados le dicen a quién les debe dinero que lo giren a su proveedor”, agregó.

Así mismo, Lozano indicó que la verdad sobre cuánto dinero tiene las Farc se sabrá cuando se firme un acuerdo de paz y quienes manejaron sus finanzas digan lo que saben. (Lea también: Queremos entregar las armas, pero no nuestras vidas: Farc )

“Ese no es un dinero que esté en el sector financiero, pero no es verdad que no se haya encontrado, la Fiscalía y la UIAF han bloqueado muchísimo dinero de las Farc, cuando les bloquean un laboratorio se pierde ese dinero”, dijo Lozano.



El analista dijo que otra de las dudas que debe tener respuesta para saber la fortuna que amasa las Farc, es saber qué tan adentro de la cadena del narcotráfico se encuentra esta organización criminal.



“La pregunta que todos los académicos se hacen es qué tan adentro está las Farc en la cadena de narcotráfico, si ellos solo están en el gramaje sería muy poco, si llegan a las calles serían más ricos que las organizaciones mexicanas”, indicó Lozano.