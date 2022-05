Esperamos que no sea solo un saludo a la bandera: víctimas de secuestro por audiencias de exFarc

Este jueves empiezan las tres audiencias en las cuales el antiguo secretariado de las Farc aceptará su responsabilidad en los casos de secuestro, ocurridos durante el conflicto armado. El reconocimiento será público y las víctimas podrán hacer comentarios frente a las declaraciones que hagan los exguerrilleros.

En BLU Radio hablaron algunas de las víctimas que van a participar en las audiencias y, aunque están a la expectativa, esperan también que haya un reconocimiento más amplio frente a lo que ya han manifestado los exFarc y que no haya intento de justificación alguno por estos hechos.

“Hay una preocupación real y es que la participación de las víctimas sirva para darle la bendición a un proceso que lleve a unas condenas simbólicas. Para las víctimas es muy importante que, ni haya impunidad y que realmente este largo camino que se ha emprendido no termine simplemente en un saludo a la bandera”, dijo Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en el año 2002 por parte de las Farc en el Caquetá.

Pero, en esta audiencia también estarán presentes militares y policías víctimas de secuestro, pues el marco del conflicto armado 2.298 personas de la fuerza pública han sido víctimas de este delito, siendo el 1998 el año en el que más casos se presentaron, según la Corporación MilVíctimas; durante el cautiverio sufrieron también de agresiones físicas, castigos, agresiones sexuales y presión psicológica.

Wilson Benavides fue secuestrado en la toma de la base militar de Las Delicias en 1996, y aspira a que “estas audiencias sean un referente de reconciliación”.

“Pero, no solo es importante el reconocimiento, es importante reparar y resarcir el daño causado”, aseveró Benavides.

Por su parte, el sargento César Augusto Lasso, quien fue secuestrado durante la toma de Mitú, Vaupés, espera justicia y que se garantice la no repetición de estos actos.

“La idea es que la justicia obre y que cause respeto para que esos hechos no queden impunes. Ellos van a escuchar en voz de las víctimas el dolor causado y tienen que reconocer que durante tantos años causaron daño a ciudadanos de nuestro país y el exterior y, al final no obtuvieron nada, solo desprecio”.

