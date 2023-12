Esperamos que nuevos gobernantes sigan con esta lucha del federalismo: presidente FND

Una de las apuestas grandes que tuvieron los gobernadores que terminan su periodo el próximo 31 de diciembre fue el de buscar una Colombia Federal.

Un país donde las regiones tuvieran un mayor protagonismo, donde las grandes decisiones no dependieran de lo que se dijera en la capital. Una de las voces fuertes de ese proyecto fue el gobernador del Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Roberto Jairo Jaramillo.

Sobre una Colombia federal

"Esto es una discusión que siempre va a tener que estar en la mesa. Yo creo que la autonomía de descentralización del federalismo siempre se va a hablar de eso. Cada vez tenemos más obligaciones en los territorios, más obligaciones, pero menos recursos. No podemos seguir dependiendo del licor, de los cigarrillos. No podemos seguir dependiendo. Nos sostenemos con unas fuentes de financiación muy cortas, pero sí tenemos unas obligaciones cada vez más grandes. Este tema del centralismo nos afecta a todos. Yo creo que no ha habido un Gobierno más centralista que este", indicó Jaramillo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Asimismo, el gobernador del Quindío afirmó que, pese a que se ha dicho que el Estado llegará a los territorios, eso no estaría pasando.

"Se habla de la Colombia profunda, se habla de llegar a los territorios, pero yo no veo cómo están llegando. Nosotros somos agentes constitucionales del presidente de la República y no hay una interlocución y ya no la hubo. Esperamos que los nuevos gobernantes sigan con esta lucha del federalismo. Hay que seguir con la lucha del respeto, que las voces de las regiones se escuchen y que reconozcan la Constitución", enfatizó.

Finalmente, Jaramillo hizo un llamado a los representantes y senadores a que escuchen más a las regiones.

"Hago un llamado a los representantes y senadores para que realmente escuchen esas inquietudes de los territorios. Yo creo que eso se está reventando cada vez más el saco yo creo que tiene una responsabilidad muy grande, uno que anhelaría y que le pediría al presidente de la República. Escuche, escuchen, tengan una mejor interlocución con sus gobernantes, que vienen con todas las buenas intenciones.

En otro temas, el gobernador del Quindío también habló sobre como cierra el departamento en materia de turismo.

"Tenemos reconocimiento como destino rural, el primer lugar de destino rural del mundo fue Finlandia. Creo que tenemos esa fortaleza en este momento. El turismo está full y estamos tratando de trabajarle a un turismo de alto valor, a escalar otros mercados. La idea es colonizar nuevos mercados", indicó.

