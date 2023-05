"Queremos que Colombia federal se convierta en un tema del país": gobernador de Antioquia

El gobernador de Antioquia , Aníbal Gaviria, explicó en diálogo con Meridiano Blu de qué se trata la propuesta de descentralización, de Colombia federal, que se busca en una reunión de gobernadores que se desarrolla en Rionegro, oriente del departamento.

Según explicó Aníbal Gaviria, "la constitución de 1991 dice que Colombia es un país unitario descentralizado y con autonomía, pero eso no se ha dado", por lo que se busca que el tema sea de "gran discusión nacional".

"Este diálogo que estamos proponiendo no es dirigido al Gobierno nacional, estaríamos profundizando el centralismo, pero sí los estamos invitando, este es un diálogo de invitación a toda la opinión pública para presentar las conclusiones al país", indicó el gobernado Gaviria, quien aseguró que Colombia es "un país tremendamente centralista".

Por otra parte, sobre la idea u objetivo final de la convención, Gaviria señaló que esta es solo "el inicio de un diálogo" que esperan termine en junio o agosto con "conclusiones en forma de propuesta para ser llevados, en proyecto de ley, al Congreso de la República" buscando "que se cumpla la constitución de 1991, porque no se está cumpliendo". Además, para el gobernador de Antioquia, "si hay consenso acerca de mayor descentralización tendrán que escuchar".

En cuanto a cifras, Gaviria señaló que "del 100 % de la masa fiscal del país, todos los impuestos de Colombia, el 20 % se manejan por departamentos y municipios; el otro 80 % por el Gobierno nacional", esto, agregó, "aunque siempre se ha dicho que los problemas del ciudadano los puede solucionar el estado más cercano".

"Las vías terciarias las deben mantener los municipios, pero con los presupuestos no se pueden mantener si quiera metros. Tenemos una cantidad de competencias, pero no se han dado los recursos. Para hacer un hospital tenemos que pedir permiso nacional y se demora, aunque la plata y los diseños los tenemos listos", ejemplificó el gobernador de Antioquia, señalando que, incluso, "ha habido gobernadores dos años pendientes de un permiso", lo que, en su concepto, "impide una administración mucho más eficiente".

Finalmente, consultado sobre si esa descentralización en Colombia podría beneficiar la corrupción en administraciones departamentales o locales, Gaviria señaló que "la corrupción, desafortunadamente, no tiene nivel de Gobierno", por lo que no cree "que dejar toda la plata en la nación genere que no haya corrupción".

Escuche la entrevista completa en Meridiano Blu: