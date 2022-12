Espero que Pékerman pueda seguir siendo el técnico de Colombia: Ramón Jesurún

con BLU Radio que si él se queda dirigiendo la entidad, José Néstor Pékeraman seguiría siendo el técnico de la selección Colombia. (Vea además: Ramón Jesurún asume como nuevo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol ).



Al ser preguntado sobre si Pékerman seguiría como técnico si él es nombrado finalmente el director de la FCF, Jesurún respondió: “aspiraría que sí, sería de mi gusto, como lo dije anteriormente, goza de todo el aprecio, reconocimiento y cariño del comité ejecutivo como el sentimiento que tiene el país”.



“El respeto y la admiración que le tenemos a Pékerman es máxima”, agregó.



Por otro lado, Ramón Jesurún habló sobre la renuncia de Luis Bedoya y dijo que así como no puede confirmar que no está implicado en el escándalo de la FIFA, tampoco lo puede negar.



Incluso, dijo que no tiene “corroboración de que esté en Suiza o Estados Unidos”. (Lea también: ¿Se va Pékerman de la Selección tras la renuncia de Luis Bedoya? ).



“(La renuncia de Luis Bedoya hay que) asumirla con sorpresa y dolor porque trabajamos de la mano muchos años con resultados muy buenos. Hay que levantar la cabeza y trabajar mucho por el fútbol”, enfatizó Jesurún.



Finalmente, dijo que los jugadores de la Selección Colombia están sorprendidos pero con la mente puesta en los partidos de este jueves frente a Chile y del martes contra Argentina.



“Lo que no queremos es que le afecte al equipo. Venían con gran ánimo, muy contentos, James venía con muchos deseos de jugar”, finalizó.



Cabe recordar que Luis Bedoya presentó su renuncia irrevocable el pasado domingo a la Federación Colombiana de Fútbol.



“Por motivos de carácter personal y en una comunicación dirigida a los miembros del Comité Ejecutivo, Luis Bedoya Giraldo ha presentado su renuncia irrevocable como presidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, a partir de la fecha”, dice el comunicado.



Asimismo, señala el texto, que en la carta formal de renuncia, Bedoya “agradeció a sus compañeros de Comité Ejecutivo, a sus colaboradores y a cada miembro de las selecciones nacionales el apoyo entregado para la consecución de los objetivos fijados desde 2006”.



Bedoya asumió la presidencia de la Federación en 2006 y durante su gestión la Selección Colombia logró clasificar a un Mundial tras 16 años de ausencia en la máxima cita orbital.