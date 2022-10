Espero que propuesta de ‘marihuanódromo’ se extienda a Colombia: alcalde de Tuluá

Gustavo Adolfo Vélez, alcalde de Tuluá, se refirió en BLU Radio a su propuesta de crear un ‘marihuanódromo’ en ese municipio del Valle del Cauca.



La polémica iniciativa permitiría que los consumidores de marihuana lleguen a un lugar específico del municipio y la puedan fumar sin restricción alguna.



El mandatario señaló que la propuesta obedece a una serie de conflictos de orden social y de convivencia entre consumidores y no consumidores.



“Atendimos una solicitud de la comunidad que hacía referencia a la preocupación que existe de que los niños, las mujeres y las familias caminen por espacios públicos y se tengan que encontrar con personas que están consumiendo marihuana, de ahí surgió la propuesta de habilitar un sitio autorizado para este fin”, dijo.



“Me imagino al ‘marihuanódromo’ como un sitio abierto y público con control del Estado y de la Policía Nacional con espacios en los cuales se puedan dictar cursos de rehabilitación frente a este problema, que es considerado de salud público”, añadió.



Vélez puntualizó que esta sería una solución en torno a la problemática del consumo de drogas en las calles del municipio que deriva en delincuencia y otros problemas sociales.



Finalmente, explicó que será el Gobierno Nacional quien apruebe esta propuesta. “Yo espero que esto no sea solo un tema de Tuluá, sino una propuesta nacional en beneficio de los colombianos y la sana conviencia”, mencionó.



