Esta es la fórmula con la que el Gobierno va a presionar al mercado para que bajen tarifas de la luz

Blu Radio conoció la fórmula que va a utilizar el Gobierno para resolver el problema de las tarifas de la energía eléctrica sin necesidad de intervenir en las funciones de la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas).

La Creg publicó para comentarios dos resoluciones que abren la posibilidad de que las generadoras de energía, las empresas de transmisión y las que llevan la energía a su casa puedan bajar tarifas negociando algunos aspectos de los contratos y cambiando los cargos en las próximas dos semanas.

Publicidad

Aunque la decisión de participar o no en esta solución es voluntaria, la Creg se asegurará de publicar cuáles fueron las empresas que participaron en la solución, lo que dejará a las que no lo hagan expuestas a la crítica y nadie quiere estar en ese foco de atención en este momento.

¿Cómo va a funcionar?

En primer lugar, las empresas que generan la energía podrán renegociar con las empresas que llevan esa energía a los hogares cómo es que van a subir tarifas de aquí en adelante. Es decir, cambiarán el famoso Índice de Precios al Productor por otro indicador que puede ser cualquiera, siempre y cuando no supere el valor de la inflación. Es en este punto que esas empresas pueden recalcular los aumentos de los últimos meses y modificar los precios actuales.

En segundo lugar, se va a permitir que las empresas de transmisión de energía (que llevan la electricidad de una ciudad a otra) y los comercializadores (que llevan la energía a los hogares) puedan pedirle a la Creg una rebaja de lo que cobran.

Publicidad

Por último, las empresas de comercialización van a poder pagar a plazos hasta el 20 % de la energía que compran.

Publicidad



¿Cuándo y cuánto baja la factura?

Todas las medidas anteriores, combinadas, deberían llevar a una rebaja de las tarifas, pero la magnitud del alivio depende de la ‘solidaridad’ de cada una de las empresas en el sistema.

Muchas empresas, que han estado en el ojo del huracán en estos días, están listas a ofrecer soluciones y tienen propuestas ‘conversadas’ desde la semana pasada.

Debido a los ciclos de facturación que van con rezago, el cambio se vería para los ciclos de octubre, cuya factura llega en noviembre.

Publicidad

¿Qué sigue después?

Hay una tercera resolución para comentarios de la Creg que es sobre las restricciones (otro componente de la tarifa). Sin embargo, el tema es técnico, no hay acuerdo para sacarlo y no impactaría inmediatamente la tarifa, por lo que es probable que no se adopte este viernes, según dos fuentes que conocen el sector.

Publicidad

El Gobierno tiene un año para crear un nuevo indicador para actualizar las tarifas. La idea es dejar atrás el IPP y diseñar uno que sea específico para el funcionamiento de estas empresas.

Vea también: