¿Está la seguridad en Colombia en crisis? Categóricamente sí: general (r) Naranjo

Este miércoles se realizó un conversatorio en la Universidad Externado denominado “Colombia: ¿seguridad en crisis? Balances y perspectivas”, allí estuvo el general (r) Óscar Naranjo, quien fue vicepresidente durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, además de director general de la Policía.

Naranjo aseguró que no se puede hablar de seguridad si no se tiene en cuenta a las víctimas y a quienes están sufriendo la violencia en los territorios. También asegura que la situación actual “nos está arrinconando”, y nos lleva a perder esperanza en el futuro.

“¿Está la seguridad en Colombia en crisis? Déjenme yo rompo con los protocolos académicos que hablan de una cierta rigurosidad y me anticipe y diga categóricamente que estamos en crisis. Digo que me aparto de esos protocolos porque no hemos mostrado la evidencia, pero es que esa evidencia se nos impone”, dijo Naranjo.

El exvicepresidente también le hizo un llamado al Gobierno durante el evento.

“Y ojalá el Gobierno, con un mínimo de humildad, no niegue esta realidad. Negar la crisis es postergar las soluciones que, por su urgencia, exigen acciones inmediatas, tanto en las zonas urbanas como en los territorios rurales”, agregó el general (r) Naranjo.