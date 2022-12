Esta reunión era necesaria desde hace más de un año: Pastrana

En diálogo con BLU Radio, el expresidente de la República Andrés Pastrana se pronunció acerca de la reunión con el presidente Juan Manuel Santos que sostendrán este miércoles a las 10:30 de la mañana, asegurando que era necesario desde hace más de un año convocar a todos los frentes del país con el fin de trabajar por la paz y lograr un mejor acuerdo.

"Genera gran satisfacción. Desde hace más de un año he venido insistiendo que hay que convocar al país entero para trabajar por la paz, para lograr un buen acuerdo de paz. Y eso es lo que mañana esperamos nosotros, poder iniciar ese diálogo y esa charla. Lógicamente lo que se trata es de oír cuáles serán los planteamientos que hace el presidente", manifestó.

Por otra parte, Pastrana aseguró que se espera que el día de mañana se tenga una respuesta clara por parte del equipo que se encuentra en La Habana acerca de si hay voluntad de seguir con la construcción de paz.

"Yo siempre tengo un dicho que es importante de aplicar y es que 'no hay que ensillar antes de traer las bestias'. Yo creo que aquí hay dos temas que son fundamentales, espero que mañana el presidente nos tenga la razón de si hay o no esa voluntad de continuar con la paz. Si no hay voluntad de continuar con la paz pues no hay nada que hacer".

Además, insistió que el acuerdo firmado en La Habana no existe realmente y que lo que se busca es hacer mejoras sobre lo que está firmado.

"Yo creo que el país tiene que entender que el acuerdo hoy no existe. El acuerdo nunca nació a la vida jurídica, por lo tanto ya en si es un acuerdo que no tiene ninguna validez, y por lo tanto no existe ya como acuerdo. Lo que es importante del documento que hoy queda sobre la mesa es que tiene elementos muy importantes que pueden ser tenidos en cuenta", añadió.

Finalmente, el expresidente Pastrana y el Partido Conservador expresaron su voluntad de hacer parte de una re negociación con las Farc, con el fin de sacar adelante un mejor proceso de paz.