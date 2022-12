Esta sería la fiscal que decidió no trasladar los audios del ‘Ñeñe’ Hernández

BLU Radio conoció que Jenny Andrea Ortiz Ladino, antes fiscal 21 de Crimen Organizado en Bogotá, fue quien llevaba el proceso por el homicidio de Óscar Rodríguez, hijo del sastre Carlos Rodríguez, en Barranquilla, y a quien le habría llegado el informe de Policía Judicial sobre las interceptaciones del ‘Ñeñe’ Hernández, en donde se hablaba de supuesta corrupción electoral.

Sin embargo, como lo reveló el fiscal Francisco Barbosa, la funcionaria -contrario a lo que le exige la ley- habría decidido no trasladar el proceso a quien considerara el competente, es decir, aunque conoció de la posible comisión de un delito no lo denunció.

El código de procedimiento penal habla del delito de omisión de denuncia de servidor público en el que incurriría el funcionario que se dé cuenta de una conducta ilegal y no la denuncie. La ley ordena a los fiscales que, si a través de unas interceptaciones se da cuenta de un delito que no es de su competencia o no tiene nada que ver con su investigación, debe trasladarlo a quien considere competente en la Fiscalía.

Jenny Andrea Ortiz Ladino fue fiscal de crimen organizado, pero fue traslada a Cúcuta, aproximadamente, en agosto del año pasado. Tiempo después fue denunciada por prevaricato por omisión precisamente por no denunciar los hechos.

Recordemos que las conversaciones del ‘Ñeñe’ Hernández hablan de supuesta compra de votos en la costa a favor del presidente Iván Duque y se menciona a “Vargas Lleras y Uribe”.