Estado Islámico había anunciado en Twitter ataque a extranjeros en Túnez

El presidente de Túnez, Beji Caid Essebsi, reconoció en una entrevista publicada el martes que las fuerzas de seguridad no estaban preparadas para un atentado en la playa contra los turistas, como el que el viernes dejó 38 muertos cerca de Susa (Lea también: Reino Unido no se dejará intimidar tras ataques en Túnez: David Cameron ).



"Es cierto que nos sorprendió. Habían tomado disposiciones para el mes de ramadán pero no habían pensado que podían venir por la playa", dijo el presidente en declaraciones a la radio francesa Europe 1.



Además del impacto que tuvo en Túnez y en el mundo, el ataque de la playa, en el que murieron 38 personas, puede causar una pérdida de 450 millones de euros en 2015, indicó el ministerio de Turismo.



El 26 de junio, un joven tunecino armado con un Kalachnikov abrió fuego contra los turistas en una playa y al borde de una piscina del hotel Imperial Marhaba, en la zona turística de Port El Kantaoui, sur de Túnez.



El ataque, el peor perpetrado por los yihadistas en la historia de Túnez, tuvo lugar tres meses después del ejecutado en el museo del Bardo el 18 de marzo, en el que murieron 22 personas, 21 turistas y un policía (Lea también: Video aficionado registró impactantes momentos del tiroteo del EI en Túnez ).



El grupo Estado Islámico reivindicó los dos atentados.



Después del ataque del Bardo, los yihadistas habían amenazado con nuevos atentados durante el verano, con un tuit que parodiaba la campaña de solidaridad y decía: "#IWillComeToTunisiaThisSummer" (Vendré a Túnez este verano).



Es el tercer año consecutivo que Túnez es golpeada por ataques durante el verano y durante el mes del ramadán.



En julio de 2013 fueron asesinados el diputado Mohamed Brahmi en Túnez y ocho soldados en el monte Chaambi, en la frontera con Argelia (Lea también: Colombia rechaza “enérgicamente” ataques terroristas en Túnez, Francia y Kuwait).



En julio de 2014, el ejército tuvo 15 muertos.



"Si hubo fallas, se tomarán sanciones inmediatamente", afirmó Caid Essebsi, al aludir al hecho de que, según algunas fuentes, el asesino pudo disparar a su antojo durante 30 minutos antes de que intervinieran las fuerzas de seguridad.



El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo país está implicado en la lucha contra el grupo Estado Islámico (EI) en Irak y Siria, propuso ayuda para la investigación del ataque.



El martes por la mañana, los tunecinos seguían depositando flores y mensajes en el lugar del ataque, donde ya no se veía ningún dispositivo de seguridad (Lea también: Alerta por oleada de ataques terroristas en Europa y norte de África ).



Después del ataque, miles de turistas fueron evacuados por las compañías turísticas.



La ministro de Turismo, Selma Elloumi Rekik, manifestó el lunes su preocupación por el impacto económico del atentado.



"Se hicieron evaluaciones. No se puede dar una cifra exacta pero hay que contar al menos" una pérdida de "por lo menos 1.000 millones de dinares (más de 450 millones de euros) (Lea también: Atentado suicida de Estado Islámico al noreste de Siria mata a 20 soldados ).



Por el momento, se identificó a 26 de las 38 personas muertas. La mayoría estaban en traje de baño en el momento del asesinato, sin documentos de identidad, lo que dificulta la identificación.



Los identificados son: 18 británicos, tres irlandeses, dos alemanes una portuguesa, una belga y un ruso.



