Estados Unidos y Noruega se proponen que Colombia esté libre de minas en 2021

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el canciller de Noruega, Borge Brende, ratificaron el compromiso de apoyar financieramente con alrededor de 50 millones de dólares para destruir las minas antipersonal en Colombia.

El presidente Juan Manuel Santos asistió al encuentro y agradeció por el apoyo internacional.

“Ustedes dos están haciendo una labor extraordinaria en enfocarse en tal vez el desafío más importante. Su presencia nos llena de agradecimiento. El acompañamiento de la comunidad internacional en este proceso. Hacer la paz es más difícil que hacer la guerra pero el acompañamiento internacional ha sido importante y oportuno”, manifestó Santos.

A su turno, John Kerry se puso como objetivo que Colombia esté libre de minas en el año 2021.

"En un mundo donde vemos eventos terribles como los de ayer: bombas en escuelas, bombas que se tiran sobre poblaciones, el mundo tiene que ver a la comunidad global comprometiéndose, mostrando liderazgo para acabar con este caos y deterioro que parece no tener fin", dijo.

Agregó que el desminado va a permitir que los campesinos colombianos puedan recuperar tierras agrícolas para usos productivos.

Finalmente, el canciller de Noruega ratificó su compromiso de 22 millones de dólares.

"La acción contra las minas es la prioridad humanitaria más urgente y es esencial para garantizar una paz duradera. Como resultado del acuerdo de paz por primera vez es posible llegar a las áreas más contaminadas de Colombia, hay que involucrar a los excombatientes que saben dónde se colocaron las minas", dijo Brende.

El evento, organizado por Estados Unidos y Noruega, tuvo justamente como tema central la iniciativa global del desminado humanitario en Colombia.

Según dijo el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo, quien también asistió al encuentro, el costo total del desminado en Colombia es de aproximadamente 327 millones de dólares en los próximos cinco años.

