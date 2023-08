“Estamos desesperados y el Gobierno no aparece”: camioneros sobre inseguridad en las vías

Hay una gran preocupación por parte del gremio transportador por cuenta de la inseguridad que se está viviendo en las distintas vías nacionales, en las que delincuentes abordan los camiones y se atraviesan en plenas carreteras para despojar a los camioneros de la mercancía que es movilizada.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, habló sobre la preocupación de este gremio en factores como la seguridad y economía, que se ha visto afectada.

Medrano aseguró que hasta el momento no han tenido respuesta del Gobierno y piden su presencia para tomar medidas que hagan frente a la inseguridad en las carreteras del país.

“Estamos totalmente desesperados los camioneros y el Gobierno no aparece. El señor ministro de Defensa no nos quiere recibir”, dijo.

Publicidad

Y agregó sobre la afectación económica al dejar los vehículos quietos, “al perder una semana de una tractomula, nos vale entre 10 y 15 millones de pesos por estar ahí quieta. Estamos completamente desamparados en cuanto a seguridad”.

De esta misma manera reveló que a raíz de esa inseguridad que relatan y que se ha intensificado en los últimos días, desde octubre a la fecha han muerto 12 conductores en hechos relacionados con atracos en las carreteras del país.

¿Y el Plan Meteoro?

De acuerdo con Medrano, estos hechos no se presentaban antes de octubre del 2022, sin embargo y según relató, se acabaron los Planes Meteoros, encargados de neutralizar la inseguridad en las vías y garantizar la libre movilidad de carga a nivel nacional.

Publicidad

“Antes no ocurría eso, al pagar el peaje, de eso descuentan un fondo para seguridad de carreteras, pero no sé por qué acabaron con ese plan, la plata la siguen recibiendo. Había motos y carros del Ejercicio y Policía por las carreteras. Pero acabaron con ese plan”, finalizó.

Grave situación

Se ha vuelto más recurrente los videos donde se evidencia a un grupo de personas atacando con palos, piedras, alicates y todo tipo de herramientas a vehículos de carga pesada que se movilizan por las carreteras del país; la Policía confirmó que la mayoría de estos casos se estarían presentando en la Rutal del Sol, la cual conecta la costa Caribe con el interior del país.

Blu Radio conoció el caso de una víctima que, el pasado martes, 25 de julio, cuando transitaba desde el municipio de la Dorada, en Caldas, hacía Medellín, fue atacado por un grupo de personas que lo atacaron, le hicieron perder el control del tractocamión que iba conduciendo y le terminaron robando todas sus pertenencias, además de causar daños por más de 8 millones de pesos al vehículo en el que se movía.

"Me propinaron una puñalada en el antebrazo derecho y otra en el cuello a la altura de la vena orta, por muy poco me salvé porque estuve cerca a la artería. Quedé con secuelas porque no he podido dormir bien pensando de que me siguen robando. A mí me robaron la billetera, dinero en efectivo, la plata de los peajes, el celular, ropa, documentos de la empresa y me dañaron el carro; solo el arreglo me sale en 8 millones de pesos", contó Santiago Naranjo, víctima de esta nueva modalidad delictiva.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: