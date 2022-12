Estas son las 14 investigaciones que lleva la Fiscalía por chuzadas

Blu Radio conoció en primicia las 14 investigaciones que tiene la Fiscalía por chuzadas ilegales en el país, la mayoría, se derivan de la matriz 214 que es la del caso de Ipiales, Nariño, en el que fue capturado el coronel Jorge Humberto Salinas.

1. El proceso con radicado 110016000000201900268 que es condena ejecutoriada en contra de Luis Carlos Gómez Góngora, excoordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía, por 8 años y 4 meses de prisión.

2. El 110016000000201802614 que es la audiencia preparatoria en contra del general Humberto Guatibonza, Carlos Arenas y Julián Villarraga, capturados porque supuestamente tenían enlace con la red de chuzadas de Ipiales, manejada por el coronel Salinas. La audiencia en trámite.

3. El 11001000000201802181 que es la presentación del escrito de acusación en contra del coronel Salinas y el mayor Quiroga, integrantes de la supuesta red de intercepciones.

4. El proceso 110016000000201802792 que es el de la actuación en Ipiales de la hacker María Alicia pinzón y del coronel Carlos Pérez.

5. El 110016000000201802602 que es la acusación del primer caso en contra de Laude José Fernández, exdirector de inteligencia del DAS.

6. El 110016000000201901255 que es la audiencia preparatoria en contra del fiscal Fabio Martínez Lugo, ante el Tribunal Superior de Bogotá. Funcionario que, supuestamente, habría interceptado ilegalmente desde el sistema Esperanza.

7. El proceso con radicado 110016000000201802601 que es la audiencia preparatoria Diego Rayo, supuesto emisario del senador Armando Benedetti ante la empresa de chuzadas ilegales.

Los otros 7 procesos son reservados porque están en indagación preliminar por lo que no son en contra de personas si no que se indaga si los hechos denunciados ocurrieron o no.

Tres de estos son: equipos y plataformas de interceptación utilizadas de manera indebida, capítulo en el que está mencionado el general Nicacio Martínez; el allanamiento de la unidad militar de Facatativá, la Fiscalía está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia le traslade elementos que no son de su competencia, y los micrófonos instalados en despachos judiciales, específicamente, en el despacho de un auxiliar del magistrado César Augusto Reyes.

Los cuatros procesos judiciales en indagación preliminar, es decir, con reserva, mencionan otras intercepciones ilegales, supuestamente, por parte de oficiales de la Policía y del Ejército activos y retirados.

