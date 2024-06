Estas son las ocho horas de la sesión del CSU donde Peña fue designado rector de la Nacional

Mañanas Blu 10:00 a.m. tuvo acceso a la grabación completa de la sesión extraordinaria 05 del Consejo Superior Universitario, llevada a cabo el 21 de marzo y en la que se designó a José Ismael Peña como nuevo rector de la Universidad Nacional.

A las 9:25 a.m. del 21 de marzo comenzó la sesión del Consejo Superior Universitario, en el claustro de San Agustín en Bogotá, con 12 asistentes y presidida por la ministra de Educación:



Aurora Vergara, ministra de Educación

María Alejandra Rojas, designada por el presidente de la República

Danna Nataly Garzón, designada por el presidente de la República

Verónica Botero, representante del Consejo Académico

Diego Alejandro Torres, representante de los profesores

Sara Lucía Jiménez, representante de los estudiantes

Ignacio Mantilla, representante de los exrectores

Rafael Humberto Rosanía, designado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU)

Dolly Montoya, rectora saliente de la Universidad Nacional

También participó la secretaria general, Amanda Lucía Mora, y como invitados estuvieron presentes Jairo Iván Peña, director Jurídico nacional de la Universidad e Iván Pedraza, jefe de la División de Vigilancia y Seguridad de la Universidad.

Al momento de iniciar la discusión, tres consejeros manifiestan haber recibido amenazas y solicitan protección al Gobierno y a las directivas de la Nacional, debido a esto se pone sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo la votación para elegir rector de manera secreta.

Diego Torres, representante de los profesores, pide salir ese mismo día con un rector elegido y plantea la posibilidad del voto secreto en la elección debido a las presiones recibidas: “Lo segundo que quisiera pedir es voto secreto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las presiones que estamos recibiendo exigen que eso sea así. Y además, un compromiso por parte de nosotros de no hablar una vez que termine esta sesión y apoyar al candidato que será rector para que ejerza la rectoría de la mejor manera posible”, señaló Torres durante su intervención.

A la petición de Torres se sumó la decana Verónica Botero, representante del Consejo Académico, pidiendo también el voto secreto porque se estaba individualizando a los consejeros: “El problema es ese, que nos están individualizando, no nos están juzgando como Consejo Superior, nos están individualizando en todas esas amenazas, presiones y denuncias sin fundamento que nos están haciendo para deslegitimarnos. Entonces yo sí quería decir eso y yo apoyo también la propuesta del voto secreto por esa razón”, indicó Botero.

Humberto Rosanía, designado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), también afirmó haber recibido amenazas y respaldó la propuesta de voto secreto: “Yo considero que el voto secreto no se correlaciona con la transparencia o no. Es decir, nosotros, inclusive por la misma historia del país, hemos tenido jueces secretos, juez sin rostro. Imagínense hasta dónde ha llegado este país, pero no por eso sus sentencias dejan de ser no transparentes. Entonces esa correlación yo no la veo. Y sin ánimo de presionar nada en serio, yo se los digo que la mejor muestra de solidaridad es solidarizarse con lo que estamos pasando”, manifestó Rosanía.

María Alejandra Rojas, una de las designadas por el presidente Gustavo Petro, manifestó que, aunque entendía las preocupaciones de los consejeros por las amenazas, no estaba de acuerdo con el voto secreto: “Yo no estoy de acuerdo con que el voto sea secreto. Creo que hemos hablado de la necesidad de una gobernanza abierta en la Universidad. Hemos hablado de la necesidad de recomponer, construir, fortalecer lo que ya está construido, el vínculo con la comunidad universitaria y creo que esto podría tener unos impactos negativos en ese sentido”, mencionó Rojas.

Mientras que la ministra Vergara, afirmó que en la selección de la metodología se debía considerar las explicaciones e interrogantes que podrían llegar a generarse: “Esta es una decisión que, ante los medios de comunicación, ya tiene instalada una narrativa de corrupción de parte de todas las personas que estamos en esta mesa, y de fallas en el proceso. Entonces, la decisión debe también considerar, y la metodología debe considerar después, las explicaciones, todas las declaraciones que tendremos que dar para garantizar que la reputación de la Universidad Nacional no se vea impactada por la metodología y por las decisiones y pues la vida y los procesos personales y profesionales de cada una de las personas que están aquí”, recalcó Vergara.

La representante de los estudiantes, Sara Jiménez, también apoyó llevar a cabo la votación de manera secreta: “Yo tengo el 93 % de avance, me queda nada para graduarme. Entonces yo le pediría a la universidad que me ayudara. Yo ya he dicho públicamente que mi voto será para la consulta y eso está clarísimo y creo que todos los consejeros y consejeras que están acá lo saben, y espero que también lo tenga claro la Universidad. Pero si lo que termina sucediendo hace que yo en un momento me sienta en peligro, yo sí les pediría que yo quiero poder graduarme, yo quiero poder tener mi título de ingeniera mecatrónica. Entonces no sé si la Universidadme puede facilitar clases virtuales o alguna cosa, si es imposible que yo regrese a clase normalmente. Por otro lado, yo creo que la verdad yo también tengo miedo. Creo que eso es evidente, y creo que yo tendría solidaridad con los otros consejeros porque las amenazas de muerte son algo muy serio. Y yo también creo que el voto debería ser secreto”, recalcó Jiménez.

La designada presidencial, María Alejandra Rojas, resaltó la importancia de acompañar al nuevo rector, sea quien sea, sin importar si el voto era secreto o público: “Independientemente de cómo sea, este Consejo Superior se tiene que comprometer a que la decisión es colectiva y todos la acompañamos y la decidimos y no vamos a salir a revertirla, a decir si le voto para sí. Entonces no hay correlación en que siendo cerrado entonces nos da la posibilidad de asumirlo colectivamente, porque siendo abierto también lo tenemos que asumir colectivamente y aun cuando abierto yo pueda asumir una responsabilidad en particular, hay que todos salir a decir respaldamos esta votación como cuerpo colegiado y acompañaremos al nuevo rector independientemente de quién sea en sus decisiones y seguiremos asumiendo esta decisión y no vamos a irrespetar la institucionalidad que nosotros y nosotras mismas componemos”, afirmó Rojas.

Tras cerca de 50 minutos de deliberación en la sesión, se propuso someter a votación del Consejo si la votación se llevaría a cabo de manera secreta. Con cinco votos a favor y tres en contra, se aprobó que el voto fuera secreto.

Una vez definido que el voto sería secreto, comenzó la discusión sobre la parte que más polémica ha generado: el mecanismo de votación.

Tras intervenciones de varios consejeros, se pusieron sobre la mesa varios métodos de votación: voto único en una sola ronda hasta conseguir una mayoría; voto cerrado con múltiples rondas eliminatorias; voto múltiple y voto ponderado.

Las designadas presidenciales insistieron en únicamente utilizar el voto único con mayoría absoluta, mientras la ministra de Educación expuso el concepto negativo del equipo del Ministerio sobre utilizar las rondas eliminatorias para la votación:

“El concepto del equipo del Ministerio de Educación plantea lo siguiente: sobre las rondas eliminatorias, el argumento es que quitan derechos a candidatos que ya ganaron su derecho a raíz de la consulta de ser electos por el Consejo. Por tanto, siempre tendrían que estar habilitados los cinco. Esa es la posición que vamos a mantener en este Consejo como Ministerio y como Gobierno Nacional. Obviamente, son opcionales, si nos vamos por la vía cerrada, pero la ronda eliminatoria para el Ministerio de Educación Nacional no es una posibilidad y vamos a plantear que es importante que siempre estén habilitados los cinco”, subrayó la ministra.

Sobre el uso de las rondas eliminatorias con el llamado voto ponderado, intervino Iván Peña, Director Jurídico nacional de la Universidad, quien recordó que este método ya se había utilizado en elecciones pasadas en la Nacional: “Ya se ha hecho antes aquí. No ha sido objeto de impugnación. No hay demandas que hayan prosperado ante la sección quinta del Consejo de Estado, que es quien va eventualmente a evaluar esto que estamos haciendo aquí. Ellos se van a encargar de decir, vamos a anular ese proceso de designación, de votación, etcétera. Creo que esto estaría blindado frente a eso y ya tenemos una experiencia reciente sobre el particular en esta universidad”, afirmó Peña.

Transcurridas más de 4 horas de la reunión y con diversos métodos planteados, finalmente se sometieron a votación dos metodologías diferentes de votación:



Votación ponderada con rondas clasificatorias que culmina con un voto único directo hasta lograr la mayoría absoluta. Voto único directo con las rondas que sean necesarias hasta lograr la mayoría absoluta.

Y con cinco votos a favor y tres en contra se aprobó la propuesta número 1 como metodología: votación ponderada, o conocido también como método Borda.

Una vez definido el mecanismo, y antes de proceder a la votación, cada uno de los consejeros presentó sus apreciaciones de cada uno de los candidatos a rector, sus programas, los resultados de la consulta y las entrevistas previas realizadas por el CSU.

La representante del Consejo Académico, la decana Verónica Botero, señaló que la consulta, según la norma, es para escoger a los cinco candidatos que llegan al Consejo en el mismo nivel. Además, afirmó que es la elección con más “politiquería” que ha visto en la Nacional: “En esta campaña, particularmente, llevando ya 23 años en la Universidad Nacional y habiendo sido testigo de al menos unas cinco o seis elecciones rectorales y el periodo antes de la elección, creo que esta es la elección donde más politiquería he visto en la universidad nacional. Es decir, en las últimas, esto se ha ido desdibujando. Yo, en las elecciones hace 10, 12 años, no se veía, por ejemplo, el pegar pósters en todas las sedes, repartir volantes, lapiceros, separadores, pagar músicos y eso se ha ido degenerando”, expresó Botero.

La ministra de Educación interviene y asegura que las alertas de seguridad del Ministerio y de la Universidad están en urgencia de reacción ante los posibles bloqueos y manifestaciones que puedan presentarse:

“Nuestras alertas de seguridad del Ministerio de Educación en este momento todas están como en urgencia de reacción inmediata frente a la Universidad Nacional por todas las alertas de bloqueos y por la filtración de las deliberaciones de lo que hemos tenido aquí… Se han seguido comunicando las decisiones, entonces quiero plantearles de decisiones que se han tomado aquí. Para lo que viene más adelante es importante que ustedes deban tener presente. El Presidente hizo un compromiso en la Universidad Nacional el día que puso la primera piedra y fue con los estudiantes respetar el resultado de la consulta en el sentido de, además de honrar la votación de quienes llegaron aquí, pues siempre votar por los candidatos, por el candidato que resultó con mayores resultados en todas las instancias”, afirma la ministra.

Y casi dos horas después, transcurridas más de 6 horas desde el inicio de la sesión, finalmente comenzó el proceso de votación. Los consejeros comenzaron la votación con las rondas eliminatorias con los candidatos que participaron en la consulta: Germán Albeiro Castaño, Juan Pablo Duque, Leopoldo Múnera, José Ismael Peña y Raúl Esteban Sastre.

En la primera ronda se eliminó a Germán Albeiro Castaño (18) y Juan Pablo Duque (20) por ser los dos candidatos con menor puntaje, y en la segunda ronda se eliminó a Leopoldo Múnera (14) frente a José Ismael Peña (19) y Raúl Esteban Sastre (15).

Tras más de 7 horas de sesión, con los dos candidatos finales seleccionados, se llevaron a cabo tres rondas de votación directa, en donde en la tercera ronda José Ismael Peña recibió 5 votos frente a 3 votos en blanco.

Con este resultado, José Ismael Peña fue designado como rector de la Universidad Nacional de Colombia y la secretaria general comienza los preparativos para la elaboración de la resolución de designación y los comunicados.

El representante del CESU, Humberto Rosanía, propone que el CSU se comunique con los otros candidatos y expresen su respaldo a José Ismael Peña para reducir las tensiones en la Institución. La designada presidencial María Alejandra Rojas afirma que no le parece necesario: “Creo que todos los candidatos han sido claros desde el principio en que van a respetar la institucionalidad, la decisión. Creo que en todo caso ya sabemos qué es la decisión y pues creo que no es necesario con el comunicado que sale del Consejo Superior, evidentemente eso también le llegará a los candidatos sabiendo que no fueron electos, y ya, me parece ya ellos sabrán si quieren hacer un pronunciamiento público o no”, indicó Rojas.

Tras esto, la secretaria general de la Universidad pone a consideración de los asistentes la resolución del nombramiento de José Ismael Peña, a la que ninguno de los asistentes tiene observaciones, y finalmente la ministra Vergara, como presidenta del Consejo, levanta la sesión.

También queda evidenciado que la resolución 046 no se firmó ese mismo día debido a un error en los datos del lugar de expedición de la cédula de ciudadanía de José Ismael Peña y no a discrepancias con su nombramiento.

Una vez terminada la sesión del 21 de marzo, el presidente Gustavo Petro a través su cuenta de X, expresó su desacuerdo con la designación realizada por el Consejo Superior Universitario, y aseguró que “los delegados del Gobierno nacional respetan las decisiones democráticas en las urnas de estudiantes y profesores para las rectorías de las universidades”.

El mandatario también afirmó que le parecía un “exabrupto que el CSU no haya elegido la persona que ganó en elecciones en todos los estamentos universitarios. Es un golpe antidemocrático contra el estudiantado, el profesorado, y las y los trabajadores de la universidad”.

Tras la controversia desatada, la ministra de Educación finalmente nunca firmó el acta ni la resolución 046, esto llevó a que José Ismael Peña tomara posesión en una notaría el 2 de mayo y no ante del CSU como tradicionalmente se hace.

En su momento la ministra de Educación aseguró que dejaba constancia de que “el acta de designación de rector no consigna, de manera íntegra y transparente, las discusiones y el sentido de las votaciones que se dieron en el marco de la elección”, por lo que únicamente firmaría el acta de la sesión de designación de la nueva rectoría cuando refleje la verdad de lo que sucedió en la sesión del 21 de marzo.

Y el pasado 6 de junio, en otra sesión extraordinaria del CSU, se dejó sin efecto la resolución del nombramiento de Peña y se designó a Leopoldo Múnera, ganador de la consulta universitaria, como nuevo rector de la Institución.

Ismael Peña anunció que interpondrá los "recursos judiciales, penales y disciplinarios a que haya lugar", así como actualmente está en curso una demanda a su designación interpuesta por Leopoldo Múnera y Rodrigo Uprimny. Por lo que la última palabra en este caso la tendrá el Consejo de Estado.

Este es el audio de las 8 horas de sesión del Consejo Superior Universitario de la UNAL del 21 de marzo de 2024: