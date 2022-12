Este acuerdo de paz está cerrado, ahora buscaremos la refrendación: Álvaro Leyva

El asesor jurídico de las Farc en la negociación de paz con el Gobierno, Álvaro Leyva, aseguró que el nuevo acuerdo de paz firmado “ya está cerrado”.



“Este acuerdo es definitivo, esto está cerrado, llega un momento en que hay que cerrarlas, el que está facultado es el presidente de la República y naturalmente cuando se habla del NO, no es verdad que no estén contentos, una parte, pero muchos sí”, manifestó De la Calle.



Además, comentó que el acuerdo de paz busca la verdad para establecer la reparación, satisfacer las víctimas y lograr la no repetición.



Por ejemplo, consideró que el carácter propio de la Jurisdicción Especial para la Paz y su independencia se salvaron.



“Se enriqueció y me parece bien recoger unos puntos de los del NO, pero ya la Iglesia Católica, los cristianos, los militares en retiro, ya muchos lo apoyan”, finalizó.



Según Leyva, en el nuevo acuerdo de paz son más de 200 los cambios que se hicieron, al tener en cuenta las propuestas de los líderes del NO.