El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el desarrollo de un nuevo fusil que busca fortalecer la autonomía nacional en materia de defensa y modernizar las capacidades de la Fuerza Pública. Se trata de un arma fabricada en el país con más del 85 % de componentes de producción local, con la meta de alcanzar en los próximos años la independencia total de insumos externos.

El nuevo fusil se diferencia del Galil ACE, actualmente en dotación de las Fuerzas, por varias innovaciones: menor peso, resistencia superior en ambientes extremos, facilidad de mantenimiento y un diseño modular que permite acoplar accesorios como designador láser, linterna táctica o miras ópticas. A diferencia del Galil, compuesto en un 70 % por acero y 30 % por polímero, el modelo nacional utiliza un 65 % de polímeros de alta resistencia, lo que lo hace más liviano sin sacrificar desempeño.

Este es el nuevo fusil de Indumil que reduce costos frente al Galil: más liviano y preciso

En pruebas comparativas, el fusil Indumil mostró ventajas en todas sus versiones. El modelo de cañón de 8 pulgadas pesa 3,4 kilogramos frente a los 3,5 del Galil ACE; el de 13 pulgadas, 3,5 frente a 3,8; y el de 18 pulgadas, 3,6 frente a los 4,4 del modelo actual. Todas estas mediciones se realizaron con el cargador lleno, lo que representa un ahorro de peso clave para la movilidad del soldado en operaciones prolongadas.

Otra de sus fortalezas es la resistencia a la corrosión, lo que garantiza un mejor desempeño en escenarios de selva húmeda, desiertos o entornos marítimos. Su diseño incorpora pasadores rápidos que simplifican la limpieza y el mantenimiento, y cuenta con un riel Picatinny integrado que facilita la instalación de accesorios.



El desarrollo se ha estructurado en tres fases. La primera, ya concluida, incluyó investigación y vigilancia tecnológica, así como el diseño conceptual. Actualmente, la Fase II presenta un avance del 75 % con diez prototipos en construcción que serán probados por las Fuerzas a partir de octubre de 2025. Finalmente, la Fase III contempla la instalación de líneas de fabricación y la producción en serie, proyectada para el segundo semestre de 2026.

Además del impacto tecnológico, la fabricación nacional permitirá una reducción del 25 % en el costo frente al Galil ACE, optimizando recursos y reforzando la independencia de la industria militar colombiana. Con este proyecto, Indumil busca entregar a las Fuerzas Armadas un arma moderna, confiable y ajustada a los desafíos actuales de seguridad.