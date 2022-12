Este jueves inicia en Bogotá el pico y placa para el transporte especial

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció también que se prohibirá la expedición de permisos especiales de circulación. El pico y placa especial tendrá desde el jueves comparendos pedagógicos durante dos semanas y las sanciones económicas empezarán luego del 29 de julio.

La restricción será de 5:30 a.m. a 9:00 p.m., conforme al último digito de la placa; esto para el transporte especial, mientras para oficiales aplicará de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y desde las 3:00 p.m. las 7:30 p.m.

Cabe señalar que esta medida aplica exclusivamente para los vehículos clase automóvil, camioneta y campero con capacidad para cuatro pasajeros, siempre y cuando no presten el servicio de transporte escolar.

Del 29 de julio en adelante los comparendos tendrán una multa de $344.727, inmovilización y traslado del vehículo a patios de la Secretaría de Movilidad.