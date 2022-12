Este martes 13 no debe ser un día oscuro: MinInterior sobre el ‘fast track’

El Acto Legislativo para la Paz no es un capricho, dijo el Gobierno Nacional y el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que este martes 13 no debe ser un día oscuro para el país.



“El Gobierno tiene todo el interés, todo el compromiso, para empezar normativamente hablando a implementar los acuerdos, pero requerimos de una certeza jurídica sobre el camino que debemos allanar para ese propósito y esperamos contar con esa certeza jurídica hoy para mañana mismo empezar a radicar esos proyectos”, manifestó.



Y es que la implementación de los acuerdos de paz por el mecanismo ágil le brindaría a las Farc garantías en su proceso de desmovilización.

El proyecto de ley con prioridad será la Ley de Amnistía.



-Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, le concedió una entrevista en la Habana a un medio argentino en la cual insistió que es fundamental la Ley de Amnistía para poder implementar el acuerdo de paz.



-Cerca de unas 40 personas están a la espera de una autorización para cruzar el puente Simón Bolívar para recibir su tratamiento médico en Cúcuta, luego del anuncio del cierre de la frontera por parte del presidente Nicolás Maduro.



-La Policía investigará el presunto caso de abuso de autoridad, ocurrido en el barrio Laureles, de Medellín. En un vídeo que circuló en redes sociales, se observa cuando un uniformado agrede a quien lo está grabando.



-Venezuela calificó de "golpe a la institucionalidad", el hecho de que no se permita a su país participar en las reuniones del Mercosur que tienen lugar esta semana en Buenos Aires y afirmó que todas las decisiones que se tomen son "nulas e írritas".



-Según un informe de la Universidad del Rosario, seis barrios en el sur de Bogotá no tienen acueducto, a pesar de que una acción judicial ordenó hace 4 años su construcción.



-Con el arranque de las fiestas de fin de año, el departamento de Boyacá da un parte de cero quemados por pólvora hasta el momento, unos índices importantes para un departamento donde por tradición se utiliza este elemento.