Más de 300 policías refuerzan la seguridad en Antioquia durante Navidad y Año Nuevo

Con el inicio de la temporada de Navidad y Año Nuevo, la Policía Nacional reforzó su presencia en Antioquia con la llegada de siete oficiales y 299 patrulleros que se suman al dispositivo de seguridad en el departamento. El objetivo es acompañar a la ciudadanía en una de las épocas de mayor movilidad y concentración de personas, especialmente en zonas turísticas y corredores viales estratégicos.

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, explicó que el refuerzo hace parte del Plan Navidad y se integra a un pie de fuerza que supera los 3.500 uniformados en todo el territorio. Los operativos se enfocan principalmente en municipios del Oriente y el Suroeste antioqueño, donde se incrementan las actividades comerciales y recreativas durante estas fechas.

"Llevamos a cabo todo el tiempo de manera permanente, contundente, lo que tiene que ver con las capturas por diferentes delitos, la incautación de armas de fuego, lo que tiene que ver con la incautación de pólvora. Continuamos en esa tarea de llevar a cabo esos controles de incautación en este elemento que tanto daño está causando a la comunidad", destacó.

Las autoridades mantienen acciones permanentes contra distintos delitos, con capturas, incautación de armas de fuego y controles estrictos al uso y comercialización de pólvora.



Según el Sistema de Información Turística de Antioquia, se estima que, por el departamento, se movilicen por vía aérea un millón 300.000 pasajeros, entre vuelos nacionales e internacionales.

Por el Aeropuerto Internacional José María Córdova ingresarán cerca de 115.000 viajeros internacionales durante este mes. Desde las terminales de transporte de Medellín se prevé la movilización de un 1.100.000 pasajeros. Igualmente, el sector hotelero proyecta una tasa de ocupación del 70 %. Sobre este punto se refirió el gobernador Andrés Julián Rendón.

"Para que muchos de los antioqueños y también visitantes que van a ir a las 21 festividades que se van a celebrar en distintos rincones de Antioquia lo puedan hacer de manera segura, para que los retornos puedan transcurrir, no solamente en los viajes de ida, sino los regresos de manera tranquila, sin traumatismos", señaló el gobernador.

Publicidad

El dispositivo incluye personal de tránsito y transporte desplegado en las principales vías del departamento, así como 22 zonas de intervención para atención inmediata de emergencias viales. A esto se suman capacidades especializadas como Policía de Turismo, Infancia y Adolescencia, Gaula, Sijín y vigilancia por cuadrantes.

La Policía reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana: evitar conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las normas de tránsito, proteger a los menores y promover la tolerancia como parte de una celebración segura y en paz en todo Antioquia.