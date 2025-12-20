En vivo
Tras muerte violenta de una niña en Antioquia, Defensoría pide acciones del Gobierno

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la creciente inseguridad en el norte de Antioquia y urgió a las autoridades a implementar medidas efectivas para frenar los ataques que amenazan a las comunidades rurales.

Defensoría pide acciones del Gobierno en Antioquia.
Foto: Defensoría del Pueblo, Inred.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

