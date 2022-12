Este miércoles sería el ataque de Estados Unidos a Siria

este martes una posible respuesta militar contra el régimen sirio.

"No debería haber dudas (...) de que el régimen sirio es responsable del uso de armas químicas el 21 de agosto en las afueras de Damasco", declaró Jay Carney, portavoz del presidente estadounidense, Barack Obama, que prometió publicar un informe de los servicios de inteligencia esta semana.

Con una acción militar que se considera como casi cierta en los próximos días, Siria prometió por su parte defenderse de lo que califica como medidas "sorpresivas", mientras que sus aliados Rusia e Irán advirtieron que el uso de la fuerza tendría consecuencias nefastas.

Las bolsas de los mercados globales se desplomaron y el precio del petróleo alcanzó un récord en los últimos seis meses a medida que el sonido del tambor de guerra parece sonar más fuerte.

Por su parte, el secretario estadounidense de Defensa, Chuck Hagel, declaró que su país está "preparado". "Hemos desplazado recursos al terreno para cumplir y acatar cualquier opción que el presidente (Barack Obama) desee emprender", explicó.

Aunque "el presidente no ha tomado todavía una decisión", insistieron este martes la Casa Blanca y el departamento de Estado.

Por segunda vez en tres días, Obama y el primer ministro británico David Cameron, dialogaron por teléfono para "discutir respuestas posibles de la comunidad internacional al uso indiscriminado de armas químicas el 21 de agosto", según un muy breve comunicado de la Casa Blanca.

Según la prensa estadounidense, Obama estudia la posibilidad de un ataque breve y limitado que no duraría más de dos días y permitiría a Estados Unidos evitar una implicación mayor en la guerra civil siria, indicó el diario The Washington Post, que cita a funcionarios del gobierno.

La Marina estadounidense podría disparar misiles de crucero desde la flota desplegada en el mar Mediterráneo y no buscaría derrocar el régimen de Bashar al Asad, añadió The New York Times.

Con Afp.