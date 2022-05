Este puente festivo hay una reducción del 18% de vehículos que se movilizan en el país: Policía

El general Juan Alberto Libreros, director de Tránsito y Transporte de la Policía, mencionó que se estima que para este puente electoral se movilicen tres millones de vehículos en las diferentes vías principales del país y en comparación del 2019 hay una reducción del 18%.

"Tenemos una proyección de que se están moviendo unos tres millones vehículos en diferentes carreteras del país. Mientras que en Cundinamarca, estimamos un millón de vehículos y para la capital 636.000. Desde ayer ya muchos empezaron a desplazarse (...) Tenemos más de cinco mil uniformados en las carreteras para garantizar la seguridad vial, queremos que este puente no hayan siniestros, ni mucho menos muertos", informó.

Publicidad

En el año 2019 la cifra de vehículos fue mayor, y existe una reducción del 18% en materia de viajeros, dijo el general. Según él, la única forma de determinar sí de verdad existe una reducción es después de este fin de semana.

"La recomendación por supuesto es no beber en estado de embriaguez; no hacer maniobras agresivas; usar el cinturón de seguridad; no usar transporte informal (...) Tendremos diferentes puntos en las carreteras para generar pedagogía y evitar siniestro para este fin de semana. Además, no existirá prohibición para vehículos de carga", explicó.