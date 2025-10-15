En vivo
Nación  / Este traficante de drogas y armas dormía con escopeta debajo del colchón: lo capturaron en Soacha

Este traficante de drogas y armas dormía con escopeta debajo del colchón: lo capturaron en Soacha

Alias ‘Alex’, de 37 años, fue capturado en flagrancia durante un operativo de la Policía y la Fiscalía. En su poder tenían un arma de fuego tipo escopeta, pistolas traumáticas modificadas, munición y droga.

Este traficante de drogas y armas dormía con escopeta debajo del colchón: lo capturaron en Soacha
Este traficante de drogas y armas dormía con escopeta debajo del colchón: lo capturaron en Soacha
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

En una operación coordinada entre la Policía y la Fiscalía, las autoridades capturaron a un peligroso delincuente en el barrio Corinto, de la comuna 4 de Cazucá, en Soacha. Se trata de alias ‘Alex’, un hombre de 37 años señalado de ser uno de los principales dinamizadores del tráfico local de estupefacientes y de armas de fuego en la zona.

Durante la diligencia de allanamiento y registro, los uniformados hallaron un arma de fuego tipo escopeta debajo del colchón, dos pistolas traumáticas —una de ellas modificada para aumentar su letalidad—, munición de diferentes calibres, varios paquetes de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Según las autoridades, la actividad criminal de alias ‘Alex’ le permitía obtener rentas ilícitas de cerca de cuatro millones de pesos semanales, controlando puntos de expendio de droga y facilitando el movimiento de armas ilegales en sectores vulnerables de la comuna. Además, el capturado presenta antecedentes por hurto calificado y agravado.

Alias ‘Alex’ fue puesto a disposición de la Fiscalía y, posteriormente, presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

