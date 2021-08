“Esto lo llevamos en la sangre”: silleteros se preparan para el desfile en la Feria de las Flores

El pasado 12 de agosto se inició la Feria de las Flores de Medellín, celebración que se extenderá hasta el 22 del mismo mes. Uno de los eventos más importantes es el desfile de silleteros, no solo por el espectáculo, sino también por el trabajo de miles de campesinos que trabajan durante todo un año para ese día.

Sala de Prensa BLU habló con Martín Atehortúa, representante de los silleteros, para conocer más sobre este trabajo y evento que miles de personas esperan todos los años.

En primer lugar, Martín se refirió sobre su afición a las flores y silletas. “Yo creo que eso lo llevamos en la sangre. Yo me acuerdo que yo me levantaba y veía flores por todos lados. Yo le ayudaba a mi papá con sus silletas y eso me incentivó a participar de este evento”, afirmó.

Además, agregó que en los días previos al desfile el trabajo es muy difícil y, a veces, ni dormir se puede. “Esto es un corre corre en los días previos. Hay silletas que pueden tardar 25 días o un mes. Por ejemplo, llevo dos meses trabajando en el diseño de este año; además, llevo seis meses preparando las flores”, señaló.

Y añadió: “En el día previo al desfile generamos los acabados. Es un trabajo muy arduo. Pasamos hasta dos o tres días sin dormir”.

Según explicó Atehortúa, una silleta puede pesar hasta 100 kilos y debe ser transportada por dos horas y media, en un recorrido de más de dos kilómetros que tiene el desfile.

Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU: