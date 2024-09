Estos son los cuatro hijos de Rodolfo Hernández: uno fue secuestrado por el ELN

Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial en las elecciones de 2022 en Colombia, tiene cuatro hijos: Mauricio, Rodolfo José, Luis Carlos, y Juliana Hernández. Cada uno de ellos ha desempeñado un papel importante en su vida, y algunos han estado involucrados en diferentes aspectos de la carrera política y empresarial de su padre.

Hijos de Rodolfo Hernández

La familia Hernández ha estado marcada por eventos trágicos y controversias que han influido en la trayectoria política y personal de Rodolfo Hernández. El secuestro de Juliana fue un evento devastador que afectó profundamente a la familia y que ha sido un punto recurrente en la vida pública de Rodolfo. Las controversias que han rodeado a Rodolfo José y Luis Carlos también han generado desafíos, especialmente durante la campaña presidencial de su padre, cuando la atención mediática y las críticas se intensificaron.

Los hijos de Rodolfo Hernández han enfrentado tanto tragedias como controversias que han marcado la vida de su padre, una figura destacada en la política colombiana. Cada uno ha desempeñado un rol único en la dinámica familiar y en la trayectoria de Rodolfo Hernández.

Rodolfo Hernández mantuvo un fuerte vínculo con sus hijos, y ellos fueron una fuente de apoyo en su carrera política. Este apoyo familiar ha sido fundamental, especialmente durante los momentos más difíciles de su vida pública. Rodolfo Hernández ha mencionado en varias ocasiones la importancia de su familia y cómo las experiencias personales, tanto buenas como malas, han moldeado su perspectiva y decisiones.

Hija de Rodolfo Hernández secuestrada por el ELN

El secuestro de Juliana, ocurrido el 4 de junio de 2004 a manos del ELN, dejó una profunda huella en la vida de Rodolfo Hernández. En una entrevista concedida años después, el político reveló que el grupo armado exigió dos millones de dólares como rescate por su hija. Aunque disponía de la cantidad solicitada, decidió no pagar.

Meses más tarde, el ingeniero retomó el tema, reiterando que se negó a entregar el dinero exigido por la liberación de Laura Juliana. Durante un debate en Caracol Televisión, antes de la primera vuelta presidencial, expresó: “A mi hija me la mataron, ¿por qué la mataron? Porque el Estado nunca cumplió, entonces me cogieron a mí de chivo expiatorio. Hubiera podido ser uno de ustedes y los matan al no aceptar la exigencia de ellos. Yo tenía que pagarles 2 millones de dólares”.

Muerte de Rodolfo Hernández

Tras el fallecimiento del excandidato presidencial, su hijo Mauricio Hernández se pronunció:

“Te amo, papito. Siempre te amaré hasta el último día de mi vida. Gracias por tanto amor, gracias por todo”, mencionó en una publicación que realizó en sus redes sociales.