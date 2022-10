Estos son todos los principales ganadores de los premios Grammy

A continuación la lista de los principales ganadores. La lista completa puede consultarse en la página www.grammy.com/winners.



ÁLBUM DEL AÑO

"1989", Taylor Swift



GRABACIÓN DEL AÑO

"Uptown Funk", Mark Ronson y Bruno Mars



CANCIÓN DEL AÑO

"Thinking Out Loud", Ed Sheeran



MEJOR ARTISTA NUEVO

Meghan Trainor (EEUU)



MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

"1989", Taylor Swift



MEJOR ACTUACIÓN POP INDIVIDUAL

Ed Sheeran, "Thinking Out Loud"



MEJOR ACTUACIÓN POP EN DÚO O GRUPO

Mark Ronson en colaboración con Bruno Mars, "Uptown Funk"



MEJOR ÁLBUM DE ROCK

"Drones", Muse



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

"Sound and Color", Alabama Shakes



MEJOR ÁLBUM DE RAP

"To Pimp A Butterfly", Kendrick Lamar



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DEL MUNDO

"Sings", Angelique Kidjo (Benín/Luxemburgo)



MEJOR ÁLBUM POP LATINO

"A Quien Quiera Escuchar", Ricky Martin



MEJOR ÁLBUM ROCK LATINO, URBANO O ALTERNATIVO

"Hasta La Raíz", Natalia Lafourcade

"Dale", Pitbull



MEJOR ÁLBUM LATINO TROPICAL

"Son de Panamá", Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA

"Realidades - Deluxe Edition", Los Tigres del Norte



MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO

"Made In Brazil", Eliane Elias