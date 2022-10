Evacúan edificio de oficinas de 9 pisos del centro de Bogotá

Las oficinas administrativas en este edificio de 9 niveles fueron evacuadas por precaución luego de que se comenzara a sentir un olor extraño.



Luego de la intervención de las autoridades, desde el Cuerpo de Bomberos de Bogotá confirmaron que la emergencia en el edificio ubicado exactamente en la Carrera 8 #12-22 fue identificada y que el olor lo produjo el recalentamiento del clutsh de un automóvil.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Fuentes del Ejército aseguran que el alférez que asesinó a un teniente en la Escuela Militar ya había tenido algunos roces con el oficial.



-Un operativo de la Policía en Quibdó causó conmoción en el Hospital San Francisco de Asís, en donde 4 presuntos miembros de bandas delincuenciales fueron capturados por la Policía.



-Crece el número de guerrilleros en huelga de hambre en la cárcel La Picota de Bogotá. Este viernes se completan 10 días de protestas.



-En Santander hacen un llamado al Gobierno Nacional para que se refuercen los cuerpos de bomberos, de los 87 municipios porque la mayoría no cuentan con dotación para atender emergencias generadas por las altas temperaturas.



-Gran congestión ocasionaron vehículos de carga esta mañana en las vías de ingreso a Cali. Los transportadores aseguran que por decisión de la alcaldía y sin previo aviso, se les prohibió la entrada a la ciudad.



-Más de 50 mil sillas serán ubicadas esta noche en la vía por donde se realizará la Guacherna. La alcaldía dice que el precio de alquiler no debe superar los 14 mil pesos, sin embargo los silleros dicen que a ese costo no será posible conseguir un lugar.



-Las autoridades en Venezuela confirman que hay más de 4 mil casos de Zika en el vecino país.



-Andy Murray será el rival de Novak Djokovic en la final masculina del abierto tenístico de Australia.



-En Soacha se mantienen las largas filas de padres desesperados que intentan a última hora matricular a sus niños.



-Hay una tensa calma en tres barrios de Suba, donde en las últimas horas la comunidad protestó por falta de agua. El Acueducto informó que el servicio se restablecerá al medio día.