Ex subdirector de UNGRD por carrotanques para La Guajira: “Soy el chivo expiatorio de algo”

Sigue el escándalo por la polémica que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por la compra de 40 carrotanques para llevar agua a algunas zonas de La Guajira. El más reciente episodio se relaciona con la salida del ex subdirector de la entidad, Víctor Andrés Meza, a quien el director del organismo, Olmedo López, le pidió su renuncia.

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Meza desmintió las acusaciones en su contra y arrojó luz sobre un entramado que, según él, busca hacerlo chivo expiatorio de una situación mucho más compleja.

¿Un chivo expiatorio?

“Me están usando como chivo expiatorio para para algo. Para desviar la atención hacia mí de algo, que yo le digo: Tengo toda la certeza de que no sé qué será y de que no hago parte de esa situación. No sé si me estaba volviendo una piedra en el zapato para alguien, no sé si me estaba volviendo alguien que de pronto estaba generando, estaba en contra de los intereses de alguien. Supongo que por eso me sacan, porque no me dan todavía la razón por qué me sacan”, dijo Meza en Mañanas Blu

En ese sentido, Meza negó cualquier responsabilidad directa en la gestión del contrato cuestionado. Durante la entrevista, Meza insistió en su inocencia y en la transparencia de sus acciones dentro de la entidad.

Publicidad

"Toda mi vida he tenido una trayectoria de honradez, de rectitud y de hacer las cosas bien. Todas las personas que han sido jefes míos anteriormente me han llamado a darme la solidaridad, a decirme que no creen nada de eso, que me conocen, y que eso parece una infamia que me están haciendo. Por eso di aquí la entrevista, porque eso a mí me parece algo que no se le debe hacer a nadie, que medios hablen sin tener pruebas, que medios atenten contra el buen nombre de una persona sin tener, ni siquiera una sola, o sea, sin ninguna razón”, indicó.

Contratos en la sombra

Cabe recordad que el contrato para los carrotanques, valorado en más de 46.000 millones de pesos, ha levantado sospechas no solo por su cuantía, sino también por la elección de la empresa contratista, cuya capacidad para cumplir con el objeto social del contrato fue cuestionada.

Publicidad

Meza relató que, lejos de facilitar dicho contrato, intentó detener un segundo acuerdo con la misma empresa debido a las dudas que ya existían.

“Pues viene ya para firmar. Yo le digo al asesor jurídico que no. Primero porque ya había un contrato anterior y en menos de tres meses otro con esa misma, con esa misma con ese mismo operador, ese mismo. Lo devolví porque ya había un contrato firmado con esa misma persona jurídica”, dijo.

A la pregunta de si existe un entramado más amplio de corrupción detrás de la crisis en La Guajira, Meza respondió que no sabe y que será justicia la que debe determinarlo-